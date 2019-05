Kit Harington, l’attore brittanico trentaduenne famoso per aver interpretato John Snow nella famigerata serie “Il Trono di Spade” (da poco terminata), è entrato in un centro di riabilitazione nel Connecticut.

Questo sarebbe successo ancora prima della mandata in onda del gran finale di stagione della popolare serie firmata HBO, avvenuta il 19 maggio scorso.

Fonti vicine all’attore avrebbero confermato che la motivazione sarebbe da ricercare proprio nella fine dell’acclamata serie.

“La fine dello show lo ha colpito duramente”, ha riportato Page Six, la rubrica di gossip del “New York Post”.

Troppo stress e alcol per il giovane interprete di Jon Snow, un personaggio non solo importantissimo nella serie ma anche molto amato da tutti i fan di Game of Thrones.

Da circa un mese è ricoverato nella clinica Privé-Swiss, sul mare del Connecticut, quindi ancora prima che andasse in onda il gran finale della serie.

Kit Harington mentre interpreta Jon Snow (Il Trono di Spade)

Nuovi dettagli sembrerebbero inoltre aggiungere che Harington non sia stato in grado di gestire l’enorme successo arrivato all’improvviso e la separazione da Jon Snow, personaggio che ha interpretato per ben otto stagioni, da quando di anni ne aveva solo 22.

Una fonte a lui vicina ha inoltre aggiunto:

“Ora che ha questa pausa e ha salutato Jon Snow, ha avuto bisogno di aiuto per capire le cose ed essere solo se stesso, per essere solo Kit.

D’altronde, interpretare un ruolo che ti cambia l’esistenza e poi dovergli dire addio è una cosa davvero difficilissima. Soprattutto se si parla di un personaggio che fa parte di una serie dal successo planetario.

Non si può fare altro che augurare a Kit Harington di riuscire a dire addio a Jon Snow…e di trovare un modo di essere “solo Kit”!