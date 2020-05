Doveva essere il giorno di Lady Gaga, ma Britney Spears ha deciso di rovinare i piani alla cantante di Poker Face. Anche se la classifica di iTunes USA è dominata dai bop di Chromatica, il nuovo album di Lady Gaga, è Britty ha conquistare il primo posto… e si, con una canzone del 2016. Perché “Mood Ring” sta vendendo più di “Rain On Me” e delle due versioni di “Sour Candy“.

Come è successo? Bene, l’icona pop ha deciso di premiare i fan per aver reso giustizia a Glory rendendo finalmente disponibile la traccia bonus anche nel mercato occidentale.

Abbiamo dovuto aspettare 4 anni per sentire una traccia di Britney Spears perché prima di Mood Ring c’era il vuoto. Il brano era disponibile solo sull’edizione deluxe giapponese dell’LP Glory

Il significato di Mood Ring di Britney Spears

In questa canzone, Britney Spears confronta il suo amore traballante con un anello dell’umore. Gli anelli dell’umore andavano di moda nella metà degli anni ’70, ed erano particolarmente popolari tra le ragazze. Sono di solito fatti da pietre preziose finte e riempiti con cristalli liquidi. Questi cristalli speciali sono termocromici, cambiano colore in base alla temperatura del dito di chi lo indossa. Grazie a questo anello è possibile riconoscere l’umore di una persona. Trovi qui sotto un anello dell’umore in vendita su Amazon.

La canzone è stata co-scritta da Jon Asher e dalla cantautrice Melanie Fontana agli ARC Studios di Asher nel febbraio del 2015. Ha attirato l’attenzione di DJ Mustard, che ha prodotto il brano e poi lo ha inviato a Britney Spears. La traccia era stata originariamente intitolata “Mood Swings”. Melanie Fontana aveva detto a proposito:

“Ho scritto la canzone con il mio amico Jon [Asher], che è un cantautore straordinario e uno dei miei migliori amici. Ho avuto un’idea: volevo scrivere una canzone intitolata ‘Mood Swings’. Abbiamo iniziato a comporre alcune melodie e ci è piaciuta sin da subito. Mentre stavamo facendo uno spuntino in cucina ci è venuto in mente il titolo Mood Ring e quindi abbiamo optato per quello.”

Britney Spears nella nuova cover di Glory.

In Mood Ring la Spears deve scegliere tra due versioni di se stessa per presentarsi a un possibile pretendente.

“Guardati allo specchio, chi vedo? Chi voglio essere oggi?” fa le fusa sul ritmo di Mood Ring. “Il mio amore è un anello dell’umore, le emozioni vanno su e giù, tutti questi sbalzi d’umore”, canta.

La canzone è lenta e seducente, più in linea con “Make Me…“, il primo singolo estratto da Glory, rispetto alle tracce dance-pop di cui Spears è famosa.

Spears ha detto di aver finalmente deciso di pubblicare “Mood Ring (By Demand)” come regalo per i fan dopo aver visto l’hashtag #JusticeForGlory, che ha aiutato l’album a riprendersi la cima della classifica pop di iTunes all’inizio di questo mese. “By Demand” è stato aggiunto al titolo della canzone per sottoscrivere l’importanza dei fan della Spears in questo lavoro.

La traduzione del testo di Mood Ring di Britney Spears

Mi guardo allo specchio.

Chi vedo?

Chi voglio essere oggi?

Se sei venuto per uno spettacolo

che ruolo dovrei avere?

Nella dissolvenza in grigio

abbiamo fatto un grande errore?

Mostrerò i veri colori.

Tesoro,

mettimi sullo schermo,

penso di essere già stata qui,

ho trasformato tanti cuori in pietre

e non posso più nascondere questo aspetto.

Il mio amore è un anello dell’umore,

emozioni altalenanti.

Tutti questi sbalzi d’umore.

Tu sai come leggere la mia pelle,

niente sul mio corpo ma questo anello d’umore.

Mi fai cambiare

umore.

Non ho segreti,

non ho segreti

perché c’è una versione di me

che non so come nascondere

quando mi fai brillare

con le tue dita tra le mie gambe.

Penso di essere già stata qui,

ho trasformato tanti cuori in pietre

e non posso più nascere questo aspetto.

Il mio amore è un anello dell’umore,

emozioni altalenanti.

Tutti questi sbalzi d’umore.

Tu sai come leggere la mia pelle,

niente sul mio corpo ma questo anello d’umore.

Mi fai cambiare

umore.

Sono nel palmo della tua mano,

la mia temperatura è al tuo scopo

su mia richiesta, e ora sbando per te.

Mi trasformo in giallo dal blu

e anche tu.

Penso di essere già stata qui,

ho trasformato tanti cuori in pietre

e non posso più nascere questo aspetto.

Il mio amore è un anello dell’umore,

emozioni altalenanti.

Tutti questi sbalzi d’umore.

Tu sai come leggere la mia pelle,

niente sul mio corpo ma questo anello d’umore.

Mi fai cambiare

umore.