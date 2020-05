Il cortometraggio realizzato da David Lynch, il regista surrealista, è un’animazione dai tratti onirici e durante il periodo pandemico lo stesso Lynch ha deciso di renderlo disponibile per i fan a partire dalla scorsa settimana (23 maggio).

“Fire (Pozar)” è il titolo del cortometraggio scritto e diretto da David Lynch con la collaborazione di Noriko Miyakawa per le animazioni e di Marek Zebrowski per le musiche.

Ma analiziamo questo lavoro Lynchiano: “Fire (Pozar)” è un cortometraggio animato in bianco e nero della durata di 10 minuti. Lynch lo ha realizzato nel 2015, ma è stato rivelato al pubblico solo questa settimana con la pubblicazione sul canale YouTube dello stesso regista.

Durante l’anno della realizzazione del corto, il regista ha lasciato carta bianca a Marek Zebrowski, senza rivelare l’idea della grafica da utilizzare come base per le sue composizioni. A quanto pare questo esperimento ha avuto un gran successo.

Fire (Pozar): il corto animato di David Lynch

Questa tetra animazione include uno sfondo grigio e in movimento. Lo scenario cambia, ed ecco un mostro dalle lunghe braccia che accende un fiammifero. Successivamente, un verme con una strana faccia esce da un buco nel cielo, al di sopra di una casetta con un albero vicino. Continuando a muoversi e a strisciare sull’immagine base, il verme rilascia dei bulbi oculari volanti attraverso delle lunghe mani che cominciano a spuntar fuori dalle sue orbite. E’ la volta del carbone: una fitta pioggia di carbone accende e brucia gli elementi sullo sfondo finchè non appare un poltergeist in lacrime. La scena si conclude con delle strane creature che danzano sulle note di un arrangiamento di violini… a tratti fastidiosi.

Ma il regista del sogno ha davvero tanto materiale inedito da rispolverare e tanti hobby. A tal proposito, è stata pubblicata un’intervista su Vice in cui Lynch parla della sua routine: a quanto pare la meditazione e il caffè sono i momenti fondamentali della giornata quando crea lampade, uno dei suoi hobby. Il regista, inoltre, ha anche postato sul suo canale YouTube dei bollettini metereologici in una versione noir davvero originale, direttamente da Los Angeles. Con un’atmosfera anni ’50, David Lynch guarda fuori dalla finestra dando informazioni su data e temperature di L.A.

Delle settimane davvero profique per il regista di Twin Peaks, che ha utilizzato la crisi globale come momento creativo, divulgativo e riflessivo.

Il cortometraggio “Fire (Pozar)”, nonostante sembri un vero e proprio sfondo apocalittico, con una colonna sonora inquietante e a tratti disturbante, ha di sicuro diversi stili interpretativi, come tutti i lavori lynchiani, del resto.

Uno sguardo anche al cortometraggio surrealista di David Lynch dal titolo Ant Head

Il regista continua a diffondere diversi gioiellini del genere: pochi mesi fa è stato pubblicato anche un altro cortometraggio dal titolo Ant Head.

Un disturbante video con delle formiche che camminano su una fetta di formaggio prendendo le sembianze di una testa. Il tutto è accompagnato da una base musicale molto ritmata: batteria e basso si alternano in modo sempre più veloce, quasi come se fosse una sfida per la sopravvivenza. Ed è proprio quello che trasmettono le formiche, guardandole su quella fetta di formaggio mentre cercano di mangiarlo.

I tredici minuti del corto Ant Head terminano sul rullo di tamburi.

