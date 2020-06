In arrivo su Youtube una nuova docuserie dedicata alla cantante Demi Lovato.

La piattaforma di Youtube è sempre più impegnata nel presentare al pubblico dei contenuti originali, sfruttando anche l‘opzione Premium che permette alle persone di poter avere accesso ad essi in anticipo o in esclusiva. Sono numerosi i progetti già rilasciati, tra i più recenti -di cui abbiamo parlato in precedenza- ad esempio la serie dedicata a Justin Bieber o il documentario sulla storia del festival californiano Coachella.

Ora Youtube torna a lavorare con la cantante Demi Lovato dopo il successo del documentario rilasciato nel 2017 “Simply Complicated”, e lo fa con una docuserie di quattro puntate che andrà a raccontare gli ultimi tre anni della vita e della carriera della giovane. Demi ha infatti affrontato nuovamente alcune battaglie personali, come l’overdose con la quale rischiò la vita nel 2018 e l’allontanamento da alcuni partner lavorativi, ma verrà raccontato anche il suo recupero e il ritorno sulla scena musicale dello scorso anno.

Seppur il progetto non abbia ancora una data d’uscita, la possibilità di poterlo avere entro la fine dell’anno esiste. Questa sarà l’ennesima occasione per la giovane per mostrare al mondo le tappe del suo lungo percorso, fatto di molti bassi -a causa delle dipendenze, della depressione e del bipolarismo- ma anche di molti alti. La giovane non si è mai tirata indietro quando si è trattato di affrontare pubblicamente i suoi problemi e questa docuserie ne è l’ennesima prova.

Ad oggi pero’ la cantante e attrice sembra aver ripreso le redini della sua vita,. Questo in particolare sembra essere un periodo ricco per lei che proprio in questi giorni è approdata su Netflix con il film “Eurovision Song Contest – La Storia dei Fire Saga”, nel quale interpreta la parte di Katiana Lindsdottir, cantante originaria dell’Islanda.

Poco prima che il Coronavirus interrompesse il normale scorrimento degli eventi, invece, si stava dedicando alla promozione del nuovo singolo “I Love Me” al quale è seguita la collaborazione insieme a Sam Smith “I’m Ready”.