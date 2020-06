Una nuova commedia è in arrivo, si tratta di È Per Il Tuo Bene di Rolando Ravello dove tra i protagonisti troviamo anche il rapper Biondo!

Biondo, conosciuto grazie alla sua partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi e per il suo tormentone dell’estate Bali e Dubai, nel film interpreterà se stesso, ossia un ragazzo che vive facendo il rapper.

Per essere veramente precisi però, per Biondo più che un debutto è un ritorno sul set, dal momento che l’artista era già stato uno degli interpreti della serie Instalovers accanto a Martina Nasoni del Grande Fratello.

Questa volta però il cast di È Per Il Tuo Bene è davvero costellato di nomi importanti, come Vincenzo Salemme, Marco Giallini, Claudia Pandolfi, Isabella Ferrari e Valentina Lodovini. Con loro Biondo avrà sicuramente la possibilità di fare un’esperienza professionale e, perché no, magari far decollare la sua carriera come attore.

La trama di È Per Il Tuo Bene

La commedia È Per Il Tuo Bene intreccia la storia di 3 famiglie, e soprattutto quella di 3 padri che cercano in tutti i modi di sbarazzarsi dei fidanzati scomodi delle rispettive figlie.

I protagonisti sono Arturo (interpretato da Marco Giallini), Sergio (Giuseppe Battiston) e Antonio (Vincenzo Salemme), 3 padri che si ritrovano a combattere contro 3 partner non graditi. Tra questi, Antonio si sconterà con il fidanzato di sua figlia, un ragazzo che vive facendo il rapper. Sarà proprio questo il ruolo che interpreterà Biondo nel film. Come andrà a finire questa crociata?

È Per Il Tuo Bene è una commedia classica, leggera e senza pretese, che ha il solo intento di far ridere e regalare una serata di spensieratezza.

Il film non arriverà in sala, ma verrà distribuito sulla piattaforma di streaming Amazon Prime a partire dal 2 luglio.

