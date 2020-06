Si rinnova una volta ancora il sodalizio artistico che da anni lega i film del regista Pedro Almodóvar all’attrice Penélope Cruz, e questa volta si tratta di una storia dal titolo Madres Paralelas.

In questo periodo, in realtà, Pedro Almodóvar ha in cantiere numerosi progetti che lo terranno impegnato per i prossimi mesi, se non anni. Uno di questi è l’adattamento, sotto forma di cortometraggi dell’opera di Jean Cocteau La Voce Umana; l’altro è un film in lingua inglese, il primo per Almodóvar, che si chiamerà A Manual for Cleaning Women.

Quest’ultimo progetto non ha ancora una data di realizzazione, pare però che come ruolo protagonista sia stato fatto il nome di Cate Blanchett.

Per quanto riguarda invece Madres Paralelas, le riprese dovrebbero partire ad inizio del 2021.

Di cosa parlerà il film Madres Paralelas

La trama di Madres Paralelas, come suggerisce lo stesso titolo, racconta di due madri che si ritrovano a partorire lo stesso giorno e che vivranno in parallelo le loro vite come madri dei due bambini.

Una storia al femminile, quindi, e in particolare una storia che parla di maternità e dell’essere madri oggi, compito sempre più spesso difficile e ostacolato dalla società.

Una delle madri protagoniste del film avrà il volto, come anticipato, della bellissima Penélope Cruz, che in una recente dichiarazione ha voluto descrivere con queste parole il significato di Madres Paralelas

Un film sul mondo femminile, sulle nuove madri, madri che crescono i propri figli nei loro primi due anni di vita. Penélope Cruz

Lo stesso regista ha voluto descrivere il film come il “Donchisciotte della maternità”, affermazione che ci aiuta ad immaginare molto bene quello che la pellicola rappresenterà. Per il momento purtroppo non si sa altro, e non ci resta che aspettare nuove indiscrezioni.

