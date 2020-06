E’ uscito il nuovo EP dei Kutso dal titolo “E’ andata così”, composto da tre tracce nate dalle riflessioni del leader del gruppo romano Matteo Gabbianelli durante il periodo di lockdown.

I Kutso sono un gruppo nato a Roma famoso per aver partecipato alla 65ª edizione del Festival di Sanremo tra le nuove proposte classificandosi al secondo posto con il brano “Elisa”, presente nel loro secondo album “Musica per persone sensibili” inciso con la collaborazione di alcuni artisti rinomati come Alex Britti e Roberto Angelini. Successivamente la band ha pubblicato nel settembre 2018 “Che effetto fa?” lanciato dal singolo Il Segreto di Giulio, proposto in un divertente e inedito duetto con l’attore Giulio Berruti che ottenne un discreto successo.

Il nuovo prodotto discografico dei Kutso “E’ andata così” è stato pubblicato per l’etichetta Aloha Dischi (distribuzione Artist First). L’EP si può considerare come una sorta di diario musicale in cui, con una sottile ironia che da sempre contraddistingue la band romana, sono raccolti pensieri, considerazioni e sensazioni riguardo l’emergenza sanitaria che l’Italia ha vissuto in questi mesi.

“In pieno lockdown ho chiamato Chiazzetta e gli ho detto ‘senti, voglio fare un pezzo rap anni ‘80 con questo ritmo: Tum-cha tu-tu-tum-cha. Faccio un beat e te lo mando, ti va?’

Dopo alcuni secondi di silenzio teso, Chiazzetta ha risposto ‘manda’, così ho fatto questo

beat con gli accordi di “Tha Supreme” adattati alla batteria di “Walk This Way” e gliel’ho inviato. Dopo qualche ora mi è arrivata una mail con una voce registrata di merda che pareva il citofono rotto di un centro anziani abbandonato, ma il cantato aveva un flow pazzesco che manco i Public Enemy.”

Queste le parole di Matteo Gabbianelli. Il leader dei Kutso prosegue: