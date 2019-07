Per poter ascoltare Boyfriend per intero dovremo aspettare il 2 agosto.

I Social House , per chi non li conoscesse, sono un duo di rapper formato da Michael “Mike” Foster e Charles “Scootie” Anderson , che già in passato hanno collaborato con la pop star e hanno fatto da apertura alle date americane dello Sweetener World Tour .

