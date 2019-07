Chance The Rapper ha voluto fare le cose in grande con il nuovo album “Big Day”, composto da ben 22 tracce e che comprende numerose collaborazioni.

C’è Timberland nella traccia “Big Fish”, Meghan Thee Stallion nella canzone “Handsome”, Nicki Minaj in “Slide Around” e in “Ballin Flossin” troviamo Shawn Mendes.

Copertina dell’album “Big Day” di Chance The Rapper

“Non ci credo di aver avuto la possibilità di far parte di questo album. Sei davvero il migliore, grazie!”

Questa la dedica di Mendes rivolta al rapper che, già vincitore di tre Grammy Awards, con questo album ha voluto davvero sfidare se stesso.

In “Ballin Flossin” troviamo un perfetto mix di elettronica, hip-hop, R&B e grazie anche al contributo di Shawn una dose di pop music.

Chance ha raccontato come la collaborazione sia nata in maniera del tutto inaspettata. Durante una tappa del tour –quella di Chicago– Mendes ha fatto visita al cantante mentre si trovava in studio e ascoltando la traccia non ha potuto non esprimere il suo apprezzamento.

“La adoro” -ha affermato- per poi scrivere alcuni versi in aggiunta al testo originario e registrare la propria voce.

Detto fatto.

Le loro voci si fondono nel ritornello nel quale un possibile interesse amoroso del passato viene invitato a rivivere alcuni momenti insieme.

“Stanotte è il tuo compleanno Spegniamo le candeline Potremmo diventare romantici Fino a quando sono con te, baby Diamo una festa Solo noi nel mio appartamento Tornando dove tutto è iniziato”

Per Shawn è la seconda collaborazione estiva dopo quella con Camila Cabello, la loro “Señorita” spopola in radio e nelle classifiche mondiali.

Chance The Rapper prima dell’uscita dell’album, che va a rappresentare il primo album “fisico” dopo i mixtape pubblicati gli anni scorsi, ha preso invece parte al progetto di Ed Sheeran con il singolo “Cross Me”.

Testo “Ballin Flossin”

[Intro]

Ah-ah, ah-ah-ah

I would like to, like to, like to

I would like to, like to, like to

Oh, yeah

Huh, yeah, yeah, yeah, huh, yeah, yeah, yeah

That’s house

Uh-huh, huh

House it up, come on

Huh, yeah, yeah, yeah, huh, yeah, yeah, yeah

That’s house

Wanna be down

Take it to the house, come on, y’all

[Chorus: Shawn Mendes & Chance the Rapper]

Tonight it’s your birthday

Let’s blow out all the candles

Yeah, we could get romantic

As long as I’m with you, babe (Aw, yeah)

Let’s throw a party

Just us in my apartment

Yeah, back to where it started

As long as I’m, as long as I’m with you, babe

(Come on, come on, come on)

As long as I’m with you (Let’s do it)

As long as I’m with you, baby (Come on, y’all)

As long as I’m with you, no, no (Aw, yeah)

[Post-Chorus: Chance the Rapper]

Niggas is dogs who walk some

Talkin’ shit cheap, who bought some? Yeah

Look at you ballin’, flossin’, yeah

Look at you ballin’, flossin’, yeah

Look at you, bad baby, yeah

You was just ballin’, flossin’, yeah

Look at you ballin’, flossin’, yeah

Look at you ballin’, flossin’ (Man)

[Interlude: Chance the Rapper]

Yeah, when you feelin’ bad, man, stunt

Chance here, you know what I’m sayin’?

Like, look, I’ma, I’ma keep it a hunnid

A hunnid, 50,000 grand with y’all right now, I’m…

In this bitch, feelin’ myself

[Verse: Chance the Rapper]

Tell me all the money that you make off that

That you make off that

Peanut butter jelly with a baseball bat

Peanut butter jelly with a, peanut butter jelly

Y’all ain’t ready for this jelly, it’ll break y’all back

It’ll break y’all back

Really got a body, can you shake all that?

Can you shake all that? Can you shake all that?

I got big dreams (Come on), super big eyes (Come on, come on)

Retro ride, Marty McFly

Big Day, super big vibes

Let’s get right, loosen this tie

Move inside, move to the side

Group, then slide, group and then slide (Come on, yeah)

Then slide (Aw, yeah)

[Bridge: Chance the Rapper]

A nigga really wanna see y’all bounce, 79th, bounce

Out south, bounce, north side, bounce

Over east, bounce, 290, bounce

Downtown, bounce, down-down, downtown

See y’all bounce, 79th, bounce

Out south, bounce, north side, bounce

Over east, bounce, 290, bounce (Aw, yeah)

Downtown, bounce, down-down, downtown



[Chorus: Shawn Mendes]

Tonight it’s your birthday

Let’s blow out all the candles

Yeah, we could get romantic

As long as I’m with you, babe

Let’s throw a party

Just us in my apartment

Yeah, back to where it started

As long as I’m, as long as I’m with you, babe

As long as I’m with you

As long as I’m with you, baby

As long as I’m with you, no, no

Traduzione “Sfoggiando Gasando”

[Intro]

Ah-ah, ah-ah-ah

Vorre, vorrei, vorrei

Vorre, vorre, vorrei

Oh, yeah

Huh, yeah, yeah, yeah, huh, yeah, yeah, yeah

Questa è casa

Uh-huh, huh

Sentiamoci a casa, su

Huh, yeah, yeah, yeah, huh, yeah, yeah, yeah

Questa è casa

Voglio stare giù

Portalo a casa, dai, andiamo

[Ritornello: Shawn Mendes & Chance the Rapper]

Stanotte è il tuo compleanno

Spegniamo tutte le candeline

Yeah, potremmo diventare romantici

Fino a quando sono con te, baby (Aw, yeah)

Facciamo una festa

Solo noi nel mio appartamento

Yeah, torniamo dove tutto è iniziato

Fino a quando sono, fino a quando sono con te, baby

(Dai, dai, dai)

Fino a quando sono con te (Facciamolo)

Fino a quando sono con te, baby (dai, su)

Fino a quando sono con te, no, no (Aw, yeah)

[Post-ritornello: Chance the Rapper]

I n**** sono come i cani che camminano

Parlano di cose poco importanti, chi ha comprato qualcosa? Yeah

Ti guardo mentre sfoggi, ti gasi, yeah

Ti guardo mentre sfoggi, ti gasi, yeah

Ti guardo, che tesoro cattivo, yeah

Stavi solo sfoggiando, ti stavi gasando, yeah

Ti guardo mentre sfoggi’, ti gasi, yeah

Ti guardo mentre sfoggi, ti gasi (Uomo)

[Interlude: Chance the Rapper]

Yeah, quando non ti senti bene, ragazzo, fingi

Chance è qui, capisci cosa sto dicendo?

Del tipo, guarda, ne terrò 100

100, 50,000 dollari con te ora, mentre io…

Sono in questa s****za, mi sento bene

[Verso: Chance the Rapper]

Dimmi tutti i soldi che fai con quello

Che fai con quello

Marmellata al burro d’arachidi con un cappello da baseball

Marmellata al burro d’arachidi con, marmellata al burro d’arachidi

Voi tutti non siete pronti per questa marmellata, vi spezzerà

Vi spezzerà tutti

Hai davvero un bel corpo, riesci a muoverlo tutto?

Riesci a muoverlo tutto? Riesci a muoverlo tutto?

Ho grandi sogni (Dai), occhi super grandi (Dai, dai)

Una corsa retrò, come Marty McFly

Un Grande Giorno, grandissime vibrazioni

Facciamolo bene, rilassiamoci

Muoviti dentro, spostati di lato

Avvicinati, poi allontanati, avvicinati e poi allontanati (Dai, yeah)

Poi allontanati (Aw, yeah)

[Bridge: Chance the Rapper]

Un n**** vuole davvero vedervi saltare, sulla 79esima, saltate

Giù al sud, saltate, di lato al nord, saltate

Over east, saltate, 290, saltate

In centro città, saltate, centro-centro, centro città

Vedervi saltare, sulla 79esima, saltate

Già al sud, saltate, di lato al nord, saltate

Over east, saltate, 290, saltate (Aw, yeah)

In centro città, saltate, centro-centro, centro città

[Ritornello: Shawn Mendes]

Stanotte è il tuo compleanno

Spegniamo tutte le candeline

Yeah, potremmo diventare romantici

Fino a quando sono con te, baby (Aw, yeah)

Facciamo una festa

Solo noi nel mio appartamento

Yeah, torniamo dove tutto è iniziato

Fino a quando sono, fino a quando sono con te, baby

(Dai, dai, dai)

Fino a quando sono con te (Facciamolo)

Fino a quando sono con te, baby (dai, su)

Fino a quando sono con te, no, no (Aw, yeah)