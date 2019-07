Selena Gomez è pronta a tornare. Adesso sta meglio, e dice di essere pronta a rilasciare nuova musica entro la fine di quest’anno, dopo aver passato del tempo in rehab per risolvere i suoi problemi di salute.

La ventisettenne ha passato da poco del tempo proprio in Italia, dove ha festeggiato il suo compleanno in compagnia di amici. Dice di essere pronta a tornare, e noi non potremmo essere più felici di sentirlo.

Una fonte ha dichiarato all’Entertainment Tonight:

Selena sta molto meglio ora, è in un bel posto. Ha festeggiato in Italia il suo compleanno, si sta godendo questo tempo di relax prima che le cose si scatenino, perchè sta per tornare.

La sua prossima musica è definita come la più personale che lei abbia mai scritto dal 2015, anno a cui secondo alcuni risalgono le sue canzoni migliori. La fonte ha aggiunto:

Selena ne ha passate davvero tante gli ultimi anni, ma ora è pronta a condividere tutto questo con il suo pubblico.

Selena Gomez rilascerà nuova musica entro la fine dell’anno!

L’ex attrice Disney ha debuttato recentemente al festival di Cannes con il suo ruolo nel film i “I morti non muoiono“, di Jim Jarmusch.

Il suo ultimo album risale al 2015: da allora, Selena ha avuto a che fare con problemi di salute che l’hanno portata in rehab, aggiunti alla rottura con Justin Bieber prima e The Weeknd poi, e un trapianto di rene. Se dunque c’era qualcuno che aveva bisogno di una pausa era proprio lei.

Il primo step per stare meglio è stato quello di allontanarsi dai social media, ha dichiarato la cantante, in quanto crede che abbiano danneggiato in modo irreparabile le nuove generazioni. Ha detto a riguardo:

“I social media sono stati veramente terrificanti per la mia generazione. Capisco che sia veramente bello usare quel tipo di piattaforma ma mi spaventa sapere quanto quelle giovani ragazze e quei giovani ragazzi siano esposti. E’ pericoloso di certo.”

Emozionati per il ritorno di Selena? Fatemi sapere nei commenti!