The Irishman di Martin Scorsese, che verrà presentato in anteprima al NY Film Festival, in autunno sarà disponibile sulla piattaforma Netflix che ne ha acquistato i diritti.

Un film che promette davvero una gran bella storia, arricchito da un cast stellare che è già sinonimo, insieme alla regia di Scorsese, di altissima qualità.

The Irishman: la trama del film

Il film The Irishman racconta di uno dei più grandi misteri della storia del crimine, la misteriosa scomparsa del sindacalista Jimmy Hoffa. Il protagonista è Frank Sheeran, veterano della Seconda Guerra Mondiale e grande imbroglione e sicario.

Il film si presenta quindi come una grande epopea sulla criminalità organizzata negli Stati Uniti d’America, sugli imbrogli, le organizzazioni e le connessioni con il mondo politico dell’epoca.

Il cast di The Irishman

Sarà Robert De Niro il protagonista del film, che vestirà quindi i panni di Frank ‘The Irishman’ Sheeran. Accanto a lui altri grandi nomi, come quello di Al Pacino che sarà invece Jimmy Hoffa, Joe Pesci che sarà Russell Bufalino, e Bobby Cannavale che sarà Joe Gallo.

La sapiente regia di Martin Scorsese e la presenza di questi grandi attori, non possono che portarci un film davvero spettacolare.

Il film The Irishman, che verrà presentato in anteprima mondiale al NY Film Festival, viene raccontato con queste parole dal direttore artistico del festival Kent Jones:

The Irishman è molte cose: ricco, divertente, problematico e come tutti i grandi film assolutamente singolare; è il lavoro di un maestro, con una padronanza dell’arte cinematografica che raramente ho visto in vita mia, e lavora su un livello di intimità umana che mi ha davvero entusiasmato. Quello che posso dire è che nel momento in cui è finito volevo già rivederlo di nuovo…

Il film sarà disponibile per tutti gli abbonati, sulla piattaforma Netflix a partire dal prossimo autunno. Non vediamo l’ora!