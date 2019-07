Non si farà chiamare più con il suo nome, ma Sua Maestà. Stiamo parlando di Timothèe Chalamet, giovane promessa del cinema già protagonista di Chiamami con il tuo nome, che sarà Enrico V nel film Netflix The King.

Dopo aver ammirato recentemente la sua bravura nel film Beautiful Boy e scorto in tutta la sua bellezza nelle foto promozionali di Little Women, film di Greta Gerwig che uscirà l’anno prossimo, Timothée è pronto a regalarci un’altra incredibile performance impersonando niente poco di meno che un re britannico.

Insomma, un periodo molto impegnato per il giovanissimo attore, già nominato agli Oscar 2018 nella categoria miglior attore protagonista (il più giovane attore ad ottenere la candidatura dagli anni 30).

Finalmente in anteprima possiamo ammirarlo nella prima foto tratta dal film netflix “The King“.

Ecco la prima immagine del film Netflix “The King”: Timothée Chalamet sarà Enrico V

Nuovo lungometraggio del regista australiano David Michôd, il film è stato annunciato per quello che sarà il 76° festival del cinema di Venezia, che l’anno scorso ha lanciato titoli come La Favorita e A Star is Born, entrambi poi candidati agli Oscar come miglior film.

Nella foto, Tim appare seduto su un trono in mezzo a una folla, mentre ricopre il titolo di re. La foto spiega molte cose, tra cui il vertiginoso taglio di capelli che l’attore sta sfoggiando ormai da un po’ di tempo (e che gli sta comunque benissimo).

Il co-produttore esecutivo Joel Edgerton ha descritto “The King” come una storia in cui “Shakespeare incontra Game of Thrones“.

Trama di “The King” con Timothée Chalamet

Nel film The King, Timothée interpreta Hal, un principe sempre in fuga a cui non piace vivere una vita agiata sotto il controllo del padre tiranno Enrico IV. Quando però il suo padre violento muore, Hal è costretto a reclamare il trono e accettare quel tipo di vita che tanto odia, affrontando guerre, caos e un tumultuoso passato.

The King è stato fino ad oggi motivo di discussione, anche perchè ha raccolto un cast eccezionale: si va da Robert Pattinson a Lily-Rose Depp, passando per Ben Mendelsohn.

Emozionati per il nuovo film netflix “The King” con Timothée Chalamet? Credete sia una nuova candidatura assicurata per lui? Fatemi sapere nei commenti!