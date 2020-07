Un nuovo film sarà presto disponibile sulla piattaforma Disney +, si tratta di Black Beauty, nel quale l’attrice Kate Winslet presterà la sua voce.

Black Beauty sarà l’adattamento filmico del romanzo Black Beauty – Autobiografia di un cavallo di Anna Sewell del 1877 (giunto in Italia nel 1896) già adattato diverse volte al grande schermo e che questa volta torna con protagonista l’attrice Mackenzie Foy.

La trama di Black Beauty e il ruolo di Kate Winslet

La storia raccontata in Black Beauty è quella di una giovane ragazza diciassettenne che perde improvvisamente i suoi genitori. Nel tentativo di superare il lutto e il dolore, la ragazza trova sollievo nella compagnia di una cavalla mustang nata libera. Tra le due nasce una grande e profonda amicizia, fatta di rispetto e amore.

Nella versione originale del film, Kate Winslet presterà la voce proprio alla cavalla mustang. Il film infatti, in perfetto stile Disney, darà voce anche al bellissimo animale, che interagirà con la sua amica umana.

La regia del film è stata affidata alla regista Ashley Avis, che si è occupata anche della stesura della sceneggiatura mentre la produzione è affidata alla Constantin Film e JB Pictures.

La storia di Black Beauty è stata trasposta in immagini, sia per il cinema che per la tv, innumerevoli volte. Già durante l’epoca del cinema muto sono stati due i film dedicati alla storia di Black Beauty, nel 1917 e poi nel 1921.

Altri film sono usciti invece nel 1946, nel 1946, nel 1971, nel 1987 e nel 1994, senza contare tutte le versioni televisive uscite anche sotto forma di serie tv e serie animate. Pare proprio che la storia di questa speciale amicizia con una cavalla abbia da sempre attratto il mondo del cinema e soprattutto il pubblico.

E tu cosa ne pensi di Black Beauty? Ti piace l’idea che Kate Winslet presti la voce alla cavalla? Lascia un commento per dire la tua.