Irama annuncia l’uscita del nuovo album “Crepe”, ecco quando potremo ascoltarlo

Il suo ultimo disco “Giovani” risale a due anni fa, nel frattempo Irama ha partecipato lo scorso anno al Festival di Sanremo con il brano “La ragazza con il cuore di latta”, seguito dal singolo estivo “Arrogante”, uno dei più ascoltati e ballati nell’estate del 2019.

Durante i primi mesi del 2020 il cantante prese invece la decisione di pubblicare “Milano”, insieme a Francesco Sarcina de Le Vibrazioni. Canzone che ha voluto rendere omaggio alla città lombarda e i cui proventi artistici furono destinati all’Ospedale Niguarda, colpito dall’emergenza Coronavirus. Non si trattava pero’ di un vero singolo, per quello abbiamo dovuto aspettare l’uscita di “Mediterranea”, che si aggiudica senza dubbio il podio dei tormentoni estivi di quest’anno.

Ha avuto modo di eseguirla dal vivo durante il programma “Amici Speciali”, andato in onda su Canale 5 per quattro settimane e che ha visto ex partecipanti del talent creare spettacolo per raccogliere fondi da donare alla Protezione Civile. La gara è stata vinta proprio da Irama che si è così aggiudicato per una seconda volta la coppa di “Amici”, dopo quella ufficiale dell’edizione del 2018.

Prima della pubblicazione del brano “Milano” il giovane annunciò al pubblico di aver concluso i lavori del nuovo disco che pero’ non aveva ancora una data d’uscita ufficiale. La notizia arriva oggi, tramite il suo profilo Instagram.

Il nuovo album di Irama uscirà il 28 Agosto e si intitolerà “Crepe”

“Il mercato musicale continua a preconfezionare artisti, come fossero prodotti su uno scaffale. Ma io sono nato con delle crepe e nessuno sarà mai in grado di chiuderle. Quindi se mi chiedi se sono un cantautore, un rapper o una rockstar io non sono niente di tutto questo. Io sono IRAMA”

Queste le sue parole, accompagnate dalla copertina ufficiale.