Dopo la sua ultima fatica discografica “Heaven Upside Down” del 2017, Marilyn Manson ha annunciato l’uscita dell’undicesimo album in studio “We Are Chaos” l’11 settembre 2020. Il disco sarà co-prodotto da stesso Manson e dal cantautore Shooter Jennings.

L’annuncio dell’uscita del disco è accompagnato dal primo estratto omonimo di cui Marilyn Manson ha voluto pubblicare anche il video ufficiale diretto e montato dal regista Matt Mahurin. Il dipinto realizzato dallo stesso Manson, presente sulla cover dell’album, è stato creato appositamente per risaltare le tematiche contenute nel suo ultimo disco.

La canzone “We Are Caos” simboleggia la realtà nuda e cruda di noi esseri umani, sempre in preda al panico per accaparrarsi ogni bene materiale e pronti a schiacciare il prossimo per ottenere ciò che si vuole. Manson disegna uno scenario autentico, e mostra le debolezze di una società difficile da curare denunciando fino all’ultima goccia dell’ipocrisia che ci contraddistingue.

Manson spiega i motivi che lo hanno spinto a creare questo album:

“Frammenti e schegge di fantasmi hanno perseguitato le mie mani mentre scrivevo la maggior parte dei testi. Mentre scrivevo questo album, ho pensato tra me e me: “Doma la tua pazzia, aggiustati il completo. E prova a far finta di non essere un animale” ma sapevo che l’essere umano è il peggiore di tutti. Avere misericordia è come commettere un omicidio. Le lacrime sono la perdita più grande del corpo umano”.

Tracklist di “We Are Chaos”:

RED BLACK AND BLUE WE ARE CHAOS DON’T CHASE THE DEAD PAINT YOU WITH MY LOVE HALF-WAY & ONE STEP FORWARD INFINITE DARKNESS PERFUME KEEP MY HEAD TOGETHER SOLVE COAGULA BROKEN NEEDLE

Testo di “We Are Caos”

(Verse)

If you say that we’re healed

Give us your pills, hobos just go away

But watch you be held dead

Everything else is perfume

(Pre-Chorus)

Maybe I’m just a mystery

I can end up your misery

Maybe I’m just a mystery

I can end up your misery

In the end we all end up in a garbage job

But I’ll be the one that’s holding your hand

(Chorus)

We are sick, fucked up and complicated

We are chaos

We can’t be cured

We are sick, fucked up and complicated

We are chaos

We can’t be cured



(Pre-Chorus)

Maybe I’m just a mystery

I can be your misery

Maybe I’m just a mystery

Now we’re left hanging

So far, so far from my crowd

(Chorus)

We are sick, fucked up and complicated

We are chaos

We can’t be cured

We are sick, fucked up and complicated

We are chaos

We can’t be cured

(Bridge)

Am I man or show a moment

The man on the moon or man

I lost seasons

Well, I’ll be in after the kill

(Chorus)

We are sick, fucked up and complicated

We are chaos

We can’t be cured

We are sick, fucked up and complicated

We are chaos

We can’t be cured

We are sick, fucked up and complicated

We are chaos

We can’t be cured

We are sick

Traduzione di “We Are Chaos”

(Strofa)

Se dici che siamo guariti

Dacci le tue pillole, i senzatetto vanno via

Ma ti guardano mentre vieni ucciso

Tutto il resto è profumo

(Pre-Ritornello)

Forse sono solo un mistero

Posso porre fine alla tua miseria

Forse sono solo un mistero

Posso porre fine alla tua miseria

Alla fine finiamo tutti a fare un lavoro di merda

Ma io sarò quello che ti terrà per mano

(Ritornello)

Siamo malati, incasinati e complicati

Siamo il caos

Non possiamo essere curati

Siamo malati, incasinati e complicati

Siamo il caos

Non possiamo essere curati

(Pre-Ritornello)

Forse sono solo un mistero

Posso essere la tua miseria

Forse sono solo un mistero

Ora restiamo in sospeso

Così lontano, così lontano dalla mia folla

(Ritornello)

Siamo malati, incasinati e complicati

Siamo il caos

Non possiamo essere curati

Siamo malati, incasinati e complicati

Siamo il caos

Non possiamo essere curati

(Ponte)

Sono un uomo o mostro in un momento

L’uomo sulla luna o l’uomo

Ho perso le stagioni

Bene, ci sarò dopo l’uccisione

(Ritornello)

Siamo malati, incasinati e complicati

Siamo il caos

Non possiamo essere curati

Siamo malati, incasinati e complicati

Siamo il caos

Non possiamo essere curati

Siamo malati, incasinati e complicati

Siamo il caos

Non possiamo essere curati

Siamo malati