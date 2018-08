Arriva il video di Thunderclouds.

Gli LSD hanno appena presentato in anteprima il video musicale ufficiale per il loro ultimo singolo Thunderclouds.

Diretto da Ernest Desumbila, il video è stato girato a Barcellona, in Spagna, alcune settimane fa e vede come protagonisti Labrinth, Diplo e Maddie Ziegler.

È vero, Sia non appare nella clip (almeno noi non l’abbiamo vista – anche se per un secondo abbiamo pensato di intravedere il suo manichino) e Maddie in realtà la sostituisce indossando alcuni dei suoi abiti e persino il gigantesco copricapo di Sia.

La clip – che sarà costata parecchio – mostra Diplo alla guida di un furgoncino vintage galleggiante, Maddie che danza sopra di esso e Labrinth che cavalca una nuvola volante.

Incontreranno tutti una brutta nuvola – stile quella di Fantozzi – sul loro cammino, ma per fortuna la passeranno liscia.

Il video musicale termina con un grande sorriso di Maddie Ziegler che sembra dire: “ragazzi ce l’abbiamo fatta”.

LSD pubblicherà prossimamente un album in studio dal titoloTHIS YEAR tramite la Columbia Records.

In questo articolo puoi trovare il testo di Thunderclouds.