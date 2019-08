La scorsa settimana avevamo dato la notizia del suo ritorno alla recitazione, grazie alla partecipazione al cast del nuovo film di Will Ferrell che uscirà su Netflix in data da definirsi.

Solo qualche giorno dopo è arrivata un’altra grande novità nella carriera di Demi Lovato: prenderà parte ad alcuni episodi della famosa serie tv americana “Will&Grace”.

È lei ad annunciarlo con una foto che la ritrae sul divano del salotto della nota serie, seguita poi da quella insieme ai protagonisti principali.

“Sono la squadra dei sogni, sono onorata di essere parte di questo cast. La scorsa notte è stata magnifica e non vedo l’ora di tornare sul set!”.

“Will&Grace” ha fatto ritorno nel 2017 dopo l’ultima stagione -l’ottava- andata in onda nel 2005. Trasmessa sulla NBC, la serie continua a seguire le avventure di uno dei quartetti più amati della tv formato da Will, Grace, Jack e Karen.

Sono attualmente in atto le registrazioni della “terza nuova” stagione, o undicesima se vogliamo tener conto delle precedenti.

Demi interpreterà il personaggio di Jenny che entrerà a far parte in modo inaspettato della vita di Will Truman. Sarà protagonista di tre episodi che andranno in onda il prossimo anno.

lI cast ha voluto darle il benvenuto e sui social gli attori hanno espresso la gioia di averla con loro sul set.

“Demi è qui! Siamo tutti così eccitati. È meravigliosa”

Così ha commentato la notizia Debra Messing, interprete di Grace.

Un mese ricco per Demi che ha spento le sue 27 candeline insieme a Will Ferrell e al team della commedia “Eurovision”, prodotta da Netflix, che ha rappresentato il ritorno alla recitazione della cantante dopo nove anni dalla sua ultima apparizione in una produzione.

Ora fa sapere di star “vivendo un sogno” partecipando alla serie “Will&Grace” e ci potrebbero essere inoltre presto delle novità sul fronte musicale.

Che dire, questi 27 anni stanno portando proprio bene.