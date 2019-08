All’evento D23 ad Ahenheim, California, tenutosi lo scorso sabato, non sono mancati tanti gli annunci importanti: tra gli altri, sembra che alla grande famiglia di Frozen 2, sequel del primo film del 2014 che parla delle avventure di Elsa, Anna e il pupazzo di neve Olaf, si uniscano altri due personaggi! Si sono aggiunti al cast infatti due grandi nomi: Evan Rachel Wood (Westworld) and l’attore Sterling K. Brown, famoso per il suo ruolo di Randall Pearson nella serie TV NBC This Is Us.

Evan Rachel Wood presterà la sua voce alla regina Iduna, mamma di Anna ed Elsa, che si vedrà in una scena flashback; mentre Sterling K Brown darà la sua voce al tenente Matthias, che incontrerà le due eroine durante il loro viaggio.

Qui sotto, le immagini in anteprima dei personaggi a cui Sterling K. Brown ed Evan Rachel Wood presteranno le loro voci:

Anna ed Elsa con la loro mamma, Iduna, in Frozen 2

Anna con un nuovo personaggio in Frozen 2: è il tenente Matthias

Qui sotto invece, potete ammirare il bellissimo poster di Frozen 2:

Il poster di Frozen 2

Inoltre è certo che ascolteremo le doti canore di Evan: il pubblico del D23 ha confermato che l’attrice canterà durante l’atteso sequel di Frozen!

“Frozen 2: Il segreto di Arendelle” arriverà nei cinema italiani dal 27 Novembre prossimo. Qui sotto, per rispolverare un po’ la vostra memoria, vi ripropongo il trailer ufficiale:

Nuovo trailer di “Frozen 2”

Emozionati per questa notizia? Fatemi sapere nei commenti!