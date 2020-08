Ecco il nuovo singolo nato dalla collaborazione tra Calvin Harris & The Weeknd dal titolo “Over Now” disponibile da venerdì 28 agosto in radio e in digitale. Uscito per la Columbia Records, il nuovo singolo di Calvin Harris e The Weeknd segna la prima collaborazione in assoluto dei due artisti di fama mondiale. Insieme al singolo è online anche il video, diretto da Emil Nava, collaboratore di lunga data di Calvin Harris, autore di una clip innovativa girata ai confini tra tecnologia e realtà, con un’esperienza che trascende lo spazio e il tempo attraverso un portale CGI nella mente di The Weeknd.

Il brano parla di una storia d’amore finita male, con uno dei due protagonisti che non si rassegna alla decisione di mettere fine ad un rapporto ormai deleterio, e l’altro che espone tutte le incongruenze che hanno portato alla fine della storia.

“Over Now” è un brano R&B che ricorda le migliori canzoni del genere nordamericano, e che è capace di trascinare l’ascoltatore in un vortice unico di melodia e ritmo.

Testo di Over Now

(Verse 1)

I don’t really care if your tears fall down your face

You know you play the victim every time

I know you gettin’ turnt every night, oh yeah

Your girls ain’t shit, tryna get me off your mind

The same ones who be hittin’ up my line

They’re not your friends

(Pre-Chorus)

I need you to know that

We ain’t ever gonna go back

This time, it got so bad

It’s best for me, it’s best for you

I need you to know that

Tried to love you, but I forced that

All signs, we ignored that

And it’s not the same

(Chorus)

‘Cause it’s over now, oh yeah

Don’t get too confused, girl, it’s over now, oh yeah, uh

No comin’ back around, baby

Nothin’ left to lose, girl, it’s over now (Oh yeah, yeah)

(Verse 2)

So, I take this just to forget you

I don’t regret those memories

And I swear I’m not tryna test

I wish you the best with the life you lead

But you always need that attention

Feedin’ the press, but we don’t speak

But we’re both with somebody else

So please stop calling me

(Pre-Chorus)

I need you to know that (Oh yeah)

We ain’t ever gonna go back (Oh yeah)

This time, it got so bad

It’s not the same

(Chorus)

‘Cause it’s over now, oh yeah

Don’t get too confused, girl, it’s over now, oh yeah, uh

(Stop callin’, stop callin’)

No coming back around, baby (Oh, no comin’ back around)

Nothin’ left to lose, girl, it’s over now (Oh yeah, yeah, said)

Na, na, na, na-na-na-na-na

Na, na, na, na-na-na-na-na

Na, na, na, no, woah (Yeah, yeah, I said)

Na, na, na, na-na-na-na-na

Na, na, na, na-na-na-na-na

Na, na, na, na-na-na-na-na (Hey)

‘Cause it’s over now, oh yeah (Stop callin’ me, oh)

Don’t get too confused, girl, it’s over now, oh yeah, uh (Stop callin’ me, hey)

No comin’ back around, baby (No comin’ back around, no, no)

Nothin’ left to lose, girl, it’s over now (Stop callin’ me, yeah)

Oh yeah, uh, yeah

Traduzione di Over Now

(Strofa 1)

Non mi importa davvero se le lacrime scendono sul tuo viso

Sai di fare la vittima ogni volta

So che vieni raggirata ogni notte, oh sì

Le tue ragazze non valgono un c*zzo, cercano di togliermi dalla tua testa

Le stesse che continuano a chiamarmi

Non sono tue amiche



(Pre-Ritornello)

Ho bisogno che tu sappia che

Non torneremo mai indietro

Questa volta, è andata così male

È meglio per me, è meglio per te

Ho bisogno che tu sappia che

Ho provato ad amarti, ma era forzato

Tutti i segni, li abbiamo ignorati

E non è lo stesso



(Ritornello)

Perché ora è finita, oh sì

Non essere troppo confusa, ragazza, è finita ora, oh sì, ah

Non si torna indietro, tesoro

Niente da perdere, ragazza, è finita ora

(Oh sì, sì)



(Strofa 2)

Quindi, prendo questo solo per dimenticarti

Non mi pento di quei ricordi

E giuro che non è un test

Ti auguro il meglio per la vita che conduci

Ma hai sempre bisogno di quell’attenzione

Alimentiamo la stampa, ma non parliamo

Ma stiamo entrambi con qualcun altro

Quindi smetti di chiamarmi, per favore



(Pre-Ritornello)

Ho bisogno che tu sappia che (Oh sì)

Non torneremo mai indietro (Oh sì)

Questa volta, è andata così male

Non è lo stesso



(Ritornello)

Perché ora è finita, oh sì

Non essere troppo confusa, ragazza, è finita ora, oh sì, ah

(Smetti di chiamare, smetti di chiamare)

Non si torna indietro, tesoro (Oh, non si torna indietro)

Niente da perdere, ragazza, è finita ora



(Oh sì, sì)

Na, na, na, na-na-na-na-na

Na, na, na, na-na-na-na-na

Na, na, na, no, woah (Sì, sì, ho detto)

Na, na, na, na-na-na-na-na

Na, na, na, na-na-na-na-na

Na, na, na, na-na-na-na-na (ehi)

Perché ora è finita, oh sì (Smetti di chiamarmi, oh)

Non essere troppo confusa, ragazza, è finita ora, oh sì, ah (Smetti di chiamarmi, ehi)

Non si torna indietro, tesoro (Non si torna indietro, no, no)

Niente da perdere, ragazza, è finita ora (Smetti di chiamarmi, sì)

Oh sì, ah, sì

Smetti di richiamarmi indietro, chiamarmi indietro

Oh sì

Ooh

Oh, ragazza

(Per favore smetti di tornare)

Oh sì

Smetti di chiamare, smetti di chiamare

Ooh