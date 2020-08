La boy band latina CNCO ha deciso di tornare nella musica che conta rilasciando un sensuale bop dal titolo “Beso“.

Si tratta di un singolo estivo molto allegro. Tra l’altro il quintetto ha deciso di promuoverlo al meglio, dato che lo eseguiranno oggi agli MTV Video Music Awards. Sarà una grande serata per Joel, Richard, Erick, Christopher e Zabdiel, dato che sono in corsa per tre premi. “Honey Boo”, la loro collaborazione di successo con Natti Natasha, è stata nominata per il miglior gruppo, la migliore performance in quarantena e la migliore coreografia.

Beso è stato registrato in studio 2 anni fa circa ma la band ha deciso di riprenderlo e affinare le sonorità.

Il 2020 si preannuncia essere un altro grande anno per i CNCO dopo i tanti successi ottenuti dalla band nel 2019. L’anno scorso, il gruppo ha pubblicato l’EP Que Quiénes Somos e ha collaborato con artisti diversi come PRETTYMUCH (“Me Necesita”) oppure Abraham Mateo. Ora i CNCO stanno lavorando al loro 3° album in studio e sul web si dice che uscirà prima della fine dell’anno. Staremo a vedere se sarà vero. Dopo tutto, hanno già tante canzoni per pubblicare un disco. Qui sotto trovi il testo di una quelle, il singolo di oggi, Beso.

Il testo di Beso

[Intro]

Ah, ah, ah

You already know

Yeah

Mmm, yeah

Ya ves

Otra ve’ diciéndono’ mentira’ y que esto no conviene

Una vaina e’ cuando estamo’ lejo’

Pero en vivo es diferente-te-te-te-te

Si te escaneo de la cabeza a los pies

Hay un plan en mi mente, y es indecente

[Pre-Ritornello]

Es ahí donde la vida es injusta, injusta y mi boca se angustia

Porque se quiere ir, pero te busca

Y de lune’ a lune’ yo me hago la pregunta

¿Qué carajo hacemo’ aquí otra ve’?

Y la respuesta e’ que no’ gusta, gusta

Pero pareciera que te asusta, me asusta

Pero ya que estamo’ aquí los dos

Vamo’ a equivocarnos otra vez

[Ritornello]

Vamo’ a darno’ beso’, beso’, beso’

Que pa’ eso se hicieron las boca’

Antes decíamo’: “Esto no se toca”

Y ahora miranos aquí sin ropa

Beso’, beso’, beso’

Que pa’ eso se hicieron las bocas

Antes decíamo’: “Esto no se debe”

Ahora miranos tumbando las parede’

[Verso]

Tú estás smokin’ hot, dulce mi lollipop

Yo abajo, tú en el top en un trip sin stop

Con un flow peligroso, yeah

Demasia’ maleantoso, yeah

Tú sabe’ quien te da whip cream

Muérdela, me cansé de vacilar

Me meto aquí, me meto allá

Pa’ dormir con alguien hay de sobra

Pero ya yo estoy en otra nota

[Ponte]

Y esto que siento es maravilloso

Nadie con ese movimiento poderoso

Pa’ un lado el orgullo pa’ no dormir tan solos

Y besarnos otra vez

Yeah-yeah-yeah

Esto que siento es maravilloso

Nadie con ese movimiento poderoso, no

Vamo’ a comernos otra vez

[Ritornello]

Vamo’ a darno’ beso’, beso’, beso’

Que pa’ eso se hicieron las boca’

Antes decíamo’: “Esto no se toca”

Y ahora miranos aquí sin ropa

Beso’, beso’, beso’

Que pa’ eso se hicieron las bocas

Antes decíamo’: “Esto no se debe”

Ahora miranos tumbando las parede’

[Pre-Ritornello]

Injusta, injusta, mi boca se angustia

Porque se quiere ir, pero te busca

Y de lune’ a lune’ yo me hago la pregunta

¿Qué carajo hacemo’ aquí otra ve’?

Y la respuesta e’ que no’ gusta, gusta

Pero pareciera que te asusta, y me asusta

Pero ya que estamo’ aquí los dos (Yeah)

Vamo’ a equivocarnos otra vez

[Ritornello]

Vamo’ a darno’ beso’, beso’, beso’

Que pa’ eso se hicieron las boca’

Antes decíamo’: “Esto no se toca” (No-oh-oh)

Y ahora miranos aquí sin ropa

Beso’, beso’, beso’

Que pa’ eso se hicieron las bocas

Antes decíamo’: “Esto no se debe”

Ahora miranos tumbando las parede’

[Conclusione]

¿Qué quiene’ somo’?

CNCO

Oh, you already know (Ah-aH)

Beso’, beso’

Que pa’ eso, eso mamá

Beso’, beso’

Que pa’ eso, eso, yeah (Ah)