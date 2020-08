JoJo ha rilasciato l’edizione deluxe di Good To Know la sera del 28 agosto e in questo disco sono presenti alcune collaborazioni interessanti. Una con Demi Lovato e l’altra con Tinashe. Cominciamo dalla prima. “Lonely Hearts” è forse una delle canzoni più belle dell’album – clicca qui per ascoltare la traccia originale – e grazie alla voce di Demi acquisisce ancora più forza. Per quanto riguarda “Love Reggae”, beh, il duetto di JoJo e Tinashe contiene dei testi non male. “Apri la tua mente e fai le cose che non hai mai mostrato a nessuno”, inizia così la canzone.

Tinashe continua. “Due volte in una notte, lascia che quella luce naturale risplenda”, dice nei suoi versi. Le due si uniscono poi nel ritornello: “Ho bisogno di te e ti voglio, e nulla si fermerà”, su una produzione reggae. “Oh tesoro, mentre facciamo l’amore… fallo piovere, fallo piovere.” Con un po’ di fortuna, queste regine ci benediranno con un video adeguatamente sexy.

Ascolta qui sotto l’audio di entrambi i brani: