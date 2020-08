Nicki Minaj, la regina del rap, e il rapper e cantante Ty Dolla $ign pubblicano un nuovo singolo dal titolo “Expensive”, un brano che segna l’inizio di una inedita collaborazione tra due artisti. “Expensive” descrive lo sfarzo a cui di solito i rapper fanno riferimento nei loro testi, un mondo ricco di benessere pericolosamente dispendioso che risulta deleterio sia economicamente che umanamente.

Il testo descrive in dettaglio le “Beemers o le Benzes” e le “collane da tennis con diamanti” richieste dalla donna ad un uomo che può soddisfare le sue richieste. Poi lei continua ammettendo: “Ho un problema con lo shopping, ho un gusto costoso / Bustdown Patek con la faccia costosa / Devo procurarmi del ghiaccio, se provo a pattinare / Devo passare l’Amex se andiamo ad un appuntamento “, rendendo le sue aspettative incredibilmente chiare per qualsiasi potenziale pretendente in amore.

Insomma la famosa rapper statunitense, attualmente incinta del suo primo figlio, espone in maniera “costosa” le sue pretese di neo mamma.

Testo di “Expensive”

(Intro)

Uh (Damn James)

(Bluey, why’d you do it to ‘em?)

Rrrrrr, Dolla $ign, Dolla $ign (Dolla $ign)

(Chorus)

She so expensive, okay (‘Kay)

She so expensive, okay (‘Kay)

Beemers or the Benzes, okay (Yeah)

Diamond tennis necklace, okay

Lambo or the double R truck, yeah, yeah (Ooh)

She gon’ let a superstar fuck, yeah, yeah (Ooh)

She so expensive, okay (Skrrt)

She so expensive, okay

(Verse 1)

She got expensive taste (Taste), ayy

She got a slim thick waist (Waist), ayy

Girl, that’s not your face, it’s your ass

Uh-huh, I mean it’s not your ass, it’s your face, ayy

Your bitch in the nosebleeds

My bitch in the court side floor seats (Seats)

Your bitch a four to me

I’ma take my girl to Dior this week

All my bitches slim, thick and athletic (‘Letic)

She ain’t my bitch, she ain’t got a Patek (Patek)

All my bitches gotta fit my aesthetic (‘Sthetic)

She ain’t your bitch, she right here in my section (Let’s go)

(Chorus)

She so expensive, okay (‘Kay)

She so expensive, okay (‘Kay)

Beemers or the Benzes, okay (Yeah)

Diamond tennis necklace, okay

Lambo or the double R truck, yeah, yeah (Ooh)

She gon’ let a superstar fuck, yeah, yeah (Ooh)

She so expensive, okay (Skrrt)

She so expensive, okay

(Verse 2)

I got a shopping problem, got expensive taste

Bustdown Patek with the expensive face

Gotta get me ice, if he tryna skate

Gotta swipe the Amex if we go on a date (Uh)

If we go on a date, gotta blow on my cake

But, don’t hit me if it’s tiny, girl from Xscape

These studs for my ears, Louis scarf for my hairs

Latest bag from Chanel and I ain’t tryna wait (Uh)

Uh, tryna meet the plug, no sockets

Uh, pussy deep, so is my pockets

Uh, Tom Ford heels with the locket

Uh, a nigga get me he better lock it, uh

(Chorus)

She so expensive, okay (‘Kay)

She so expensive, okay (‘Kay)

Beemers or the Benzes, okay (Yeah)

Diamond tennis necklace, okay

Lambo or the double R truck, yeah, yeah (Ooh)

She gon’ let a superstar fuck, yeah, yeah (Ooh)

She so expensive, okay (Skrrt)

She so expensive, okay

Traduzione di “Expensive”

(Intro)

Uh (dannazione James)

(Bluey, perché l’hai fatto a loro?)

Rrrrrr, Dolla $ ign, Dolla $ ign (Dolla $ ign)

(Chorus)

È così cara, ok (‘Kay)

È così cara, ok (‘Kay)

Beemers o Benzes, ok (Sì)

Collana tennis con diamanti, okay

Lambo o il camion doppia R, sì, sì (Ooh)

Lei lascerà scopare una superstar, sì, sì (Ooh)

È così cara, ok (Skrrt)

È così cara, okay

(Strofa 1)

Ha un gusto costoso (gusto), ayy

Ha una vita sottile e spessa (vita), ayy

Ragazza, non è la tua faccia, è il tuo culo

Uh-huh, voglio dire, non è il tuo culo, è la tua faccia, ayy

La tua puttana nel sangue dal naso

La mia cagna nei sedili laterali del tribunale (posti a sedere)

La tua cagna un quattro per me

Porterò la mia ragazza da Dior questa settimana

Tutte le mie femmine sono magre, grosse e atletiche

Lei non è la mia cagna, non ha un Patek (Patek)

Tutte le mie femmine devono adattarsi alla mia estetica

Lei non è la tua puttana, lei proprio qui nella mia sezione (Andiamo)

(Ritornello)

È così cara, ok (‘Kay)

È così cara, ok (‘Kay)

Beemers o Benz, ok (Sì)

Collana tennis con diamanti, okay

Lambo o il camion doppia R, sì, sì (Ooh)

Lei lascerà scopare una superstar, sì, sì (Ooh)

È così cara, ok (Skrrt)

È così cara, okay

(Strofa 2)

Ho un problema con lo shopping, ho un gusto costoso

Bustdown Patek con la faccia costosa

Devi portarmi del ghiaccio, se prova a pattinare

Devo scorrere l’Amex se andiamo ad un appuntamento (Uh)

Se andiamo ad un appuntamento, devo soffiare sulla mia torta

Ma non picchiarmi se è minuscolo, ragazza di Xscape

Queste borchie per le mie orecchie, sciarpa Louis per i miei capelli

L’ultima borsa di Chanel e io non sto cercando di aspettare (Uh)

Uh, sto cercando di incontrare la spina, niente prese

Uh, figa profonda, così sono le mie tasche

Uh, Tom Ford tacchi con il medaglione

Uh, un negro mi dia, è meglio che lo chiuda, uh

(Ritornello)

È così cara, ok (‘Kay)

È così cara, ok (‘Kay)

Beemers o Benzes, ok (Sì)

Collana tennis con diamanti, okay

Lambo o il camion doppia R, sì, sì (Ooh)

Lei lascerà scopare una superstar, sì, sì (Ooh)

È così cara, ok (Skrrt)

È così cara, okay