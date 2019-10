Vi conviene cominciare a risparmiare qualche soldino…perché? Semplice: Billie Eilish sta per tornare. Non una qualunque, insomma. La Eilish ha recentemente annunciato un nuovo tour mondiale – pazzesco se si considera che attualmente è ancora in tournée!

Il nuovo tour della cantante della famosa hit “Bad Guy” arriverà a Marzo 2020 e si chiamerà “Where do we go?“. Le tappe saranno distribuite tra Nord America, Sud America ed Europa. Okay, non proprio un tour mondiale…ma ci va comunque molto vicino!

Il nuovo tour, esattamente come il suo primo, dal titolo “When we All Fall Asleep, Where do we go?“, promuoverà il suo primo album, arrivato lo scorso Marzo. Un debutto da capogiro per la giovanissima cantante, che ha visto l’album raggiungere la prima posizione nella classifica Billboard 200 ed è due volte disco di platino.

E se non siete ancora del tutto convinti dal successo di questa ragazza…pensate che “Bad Guy” in Agosto è stata in grado di “spodestare” il singolo da record “Old Town Road” di Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, dal primo posto della classifica Billboard 100.

Bad Guy – Billie Eilish (Official Video)

I biglietti per il concerto di Billie Eilish “Where do we Go?” saranno disponibili dal prossimo 4 Ottobre.

Nel frattempo possiamo goderci la nostra Billie che si è esibita lo scorso week-end al Saturday Night Live (la sua sigla è SNL, ed è un programma comico e di varietà che va in onda il sabato sera sul canale american NBC) con la sua “Bad Guy”: un’esibizione a dir poco esplosiva! La cantante ha infatti stupito tutti cantando “sottosopra” e creando un risultato che ci ha lasciato a bocca aperta.

Guarda il video qui sotto!

Billie si esibisce cantando la sua Bad Guy al Saturday Night Live

Fatemi sapere nei commenti: siete felici per l’annuncio di Billie Eilish del nuovo tour?