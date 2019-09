Aveva inaugurato il mese di Settembre con l’uscita del nuovo singolo “Io Sono Bella” scritto da uno dei suoi idoli musicali, Vasco Rossi.

Ma John Lennon affermava che “la vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani” e proprio riportando questa citazione Emma Marrone ha annunciato lo scorso 20 Settembre attraverso un post sul suo profilo Instagram che avrebbe dovuto fermarsi per un po’ a causa di un problema di salute.

“Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”.

Colleghi, amici e fan hanno voluto mostrare pubblicamente il loro supporto, inondandola di messaggi di forza e amore.

Durante la scorsa puntata di “Amici Celebrities” lo studio che ha consacrato l’inizio della carriera della cantante ha ineggiato a gran voce il suo nome, dopo il saluto che l’amica Alessandra Amoroso ha voluto mandarle.

Un bene che Emma ha percepito in questo momento difficile e per la quale ha voluto ringraziare nel post in cui annuncia di avercela fatta, postando il braccialetto dell’ospedale che porta il suo nome.

“Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura…ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto. Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito”.

Ha poi continuato volendo mandare un messaggio a chi sta vivendo quello che ha vissuto lei in prima persona.

“Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: tenete duro, io sono con voi!”.

La cantante è conosciuta per la sua tenacia e immensa forza, ma in alcuni casi la vita può far paura anche ai più coraggiosi. Ora pero’, quella paura può lasciare il posto alla gioia.

“La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura….Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene”.

E il pubblico lo vuole a te, cara Emma.