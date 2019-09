Il giorno del proprio compleanno si è soliti ricevere regali eppure la cantante Halsey ha deciso, allo scoccare dei suoi 25 anni, di farne lei uno ai suoi fan rilasciando a sorpresa una nuova canzone.

“Nascevo esattamente 25 anni fa. Volevo celebrare con voi oggi condividendo un nuovo brano: “Clementine” e un video molto tenero che ho realizzato insieme a mio fratello Sevian”

La traccia, che sarà presente nel nuovo album “Manic” in uscita il prossimo anno, è stata ispirata da uno dei film preferiti della cantante: “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” la cui protagonista, di nome Clementine, ha rappresentato per Halsey quasi una figura di riferimento.

Il personaggio interpretato da Kate Winslet incarnava una donna libera e fiera della propria unicità.

“Mi piacerebbe dirti che il mio cielo non è blu, piove violentemente

E nel mio mondo, le persone per strada non conoscono il mio nome

Nel mio mondo sono alta due metri

E i ragazzi chiamano sempre e anche le ragazze lo fanno”

Insieme alla cantante nel video musicale troviamo il fratello Sevian e i due improvviseranno un ballo all’interno di un acquario. Sarà il colore blu a prevalere, intersecandosi perfettamente con il trucco arancione sul volto dei due.

Il trucco glitterato intorno a un singolo occhio richiama la copertina dell’album che vede il volto di Halsey in primo piano, questa volta con un trucco blu. Sembra proprio che la cantante giocherà molto sui colori dell’arcobaleno in questa nuova era, come si può notare nuovamente sulla cover del disco.

“Non ho bisogno di nessuno

Non ho bisogno di nessuno

Ho solo bisogno di tutti e poi di alcuni”

Canta nel ritornello la giovane, sottolineando che anche la persona più indipendente al mondo ha in realtà bisogno del supporto di qualcuno.

“Manic” sarà disponibile dal prossimo Gennaio. Il mese successivo vedrà l’inizio del tour mondiale che porterà Halsey anche in Italia.

Per ora godiamoci il terzo singolo estratto che va a seguire “Nightmare” e “Graveyard”.

Fateci sapere cosa ne pensate!

Testo Clementine

[Verse 1]

I’d like to tell you that my sky’s not blue, it’s violent rain

And in my world, the people on the street don’t know my name

In my world, I’m seven feet tall

And the boys always call, and the girls do too

Because in my world, I’m constantly, constantly havin’ a breakthrough (Hmm)

Or a breakdown, or a blackout

Would you make out with me underneath the shelter of the balcony?

[Chorus]

‘Cause I don’t need anyone

I don’t need anyone

I just need everyone and then some

I don’t need anyone (I don’t need anyone)

I don’t need anyone (I don’t need anyone)

I just need everyone and then some (I just need everyone and then some)

[Verse 2]

Wish I could see what it’s like to be the blood in my veins

Do the insides of all of my fingers still look the same?

And can you feel it too, when I am touchin’ you?

And when my hair stands on ends, it’s saluting you

The blush in your cheeks says that you bleed like me

And the 808 beat sends your heart to your feet

Left my shoes in the street so you’d carry me

Through a breakdown

Through a breakdown or a blackout

Would you make out with me on the floor of the mezzanine?

[Chorus]

‘Cause I don’t need anyone

I don’t need anyone

I just need everyone and then some

I don’t need anyone (I don’t need anyone)

I don’t need anyone (I don’t need anyone)

I just need everyone and then some (I just need everyone and then some)

[Bridge]

My face is full of spiderwebs, all tender yellow blue

And still with one eye open, well, all I see is you

I left my daydreams at the gate because I just can’t take ‘em too

Know my heart still has a suitcase, but I still can’t take it through

[Chorus]

I don’t need anyone (I don’t need anyone)

I don’t need anyone (I don’t need anyone)

I just need everyone and then some

I don’t need anyone (I don’t need anyone)

I don’t need anyone (I don’t need anyone)

I just need everyone and then some (I just need everyone and then some)

[Outro]

I don’t need anyone

I don’t need anyone

I just need everyone and then some

Oh-mmm, oh-mmm (Yep)

Traduzione del testo di Clementine

[Verso 1]

Mi piacerebbe dirti che il mio cielo non è blu, piove violentemente

E nel mio mondo, le persone per strada non conoscono il mio nome

Nel mio mondo sono alta due metri

E i ragazzi chiamano sempre e anche le ragazze lo fanno

Perchè nel mio mondo sto costantemente, costantemente, vivendo una svolta (Hmm)

O una rottura, o un blackout

Mi baceresti sotto il rifiugio del balcone?

[Ritornello]

Perchè non ho bisogno di nessuno

Non ho bisogno di nessuno

Ho solo bisogno di tutti e poi di alcuni

Non ho bisogno di nessuno (Non ho bisogno di nessuno)

Non ho bisogno di nessuno (Non ho bisogno di nessuno)

Ho solo bisogno di tutti e poi di alcuni (Ho solo bisogno di tutti e poi di alcuni)

[Verso 2]

Vorrei poter vedere cosa significa essere il sangue nelle mie vene

L’interno delle mie dita è ancora lo stesso?

E riesci a sentirlo anche tu quando ti sto toccando?

E quando mi si drizzano i capelli, ti stanno salutando

Il rossore sulle tue guance dice che sanguini come me

E il ritmo dell’808 porta il tuo cuore nei tuoi piedi

Ho lasciato la mia scarpa in strada così mi avresti portata tu

Attraverso una svolta

Attraverso una rottura o un blackout

Mi baceresti sul pavimento del soppalco?

[Ritornello]

Perchè non ho bisogno di nessuno

Non ho bisogno di nessuno

Ho solo bisogno di tutti e poi di alcuni

Non ho bisogno di nessuno (Non ho bisogno di nessuno)

Non ho bisogno di nessuno (Non ho bisogno di nessuno)

Ho solo bisogno di tutti e poi di alcuni (Ho solo bisogno di tutti e poi di alcuni)

[Bridge]

La mia faccia è piena di ragnatele, tutte di un tenero giallo blu

E con solo un occhio aperto, beh, tutto ciò che vedo sei tu

Ho lasciato i miei soldi al gate perchè non posso portare anche loro

So che il mio cuore ha ancora una valigia, ma non posso portarli comunque

[Ritornello]

Perchè non ho bisogno di nessuno (Non ho bisogno di nessuno)

Non ho bisogno di nessuno (Non ho bisogno di nessuno)

Ho solo bisogno di tutti e poi di alcuni

Non ho bisogno di nessuno (Non ho bisogno di nessuno)

Non ho bisogno di nessuno (Non ho bisogno di nessuno)

Ho solo bisogno di tutti e poi di alcuni (Ho solo bisogno di tutti e poi di alcuni)

[Outro]

Non ho bisogno di nessuno

Non ho bisogno di nessuno

Ho solo bisogno di tutti e poi di alcuni

Oh-mmm, oh-mmm (Già)