Andrà in onda questa sera, 30 settembre 2020, su Sky Arte e su Now TV il documentario Classic Albums: Back to Black dedicato ad uno dei dischi più belli della carriera della cantante scomparsa prematuramente Amy Whinehouse.

Il documentario è il racconto reale delle persone e dei musicisti che hanno collaborato alla realizzazione dell’album, con interviste inedite, contenuti speciali e vere e proprie chicche di Amy in sala di registrazione.

Classic Albums: Back to Black

Il documentario parla della genesi dell’album di Amy Winehouse Back to Black uscito nel 2006 che valse alla grandissima cantautrice inglese cinque Grammy e numerosi altri premi e riconoscimenti. Resta ad oggi uno dei dischi più belli di tutta la carriera della Winehouse, che è poi tragicamente scomparsa il 23 luglio 2011 all’età di 27 anni in circostanze che non sono mai state chiarite.

Un’anteprima del documentario Classic Albums: Back to Black è stata pubblicata in esclusiva da Rolling Stone e ci regala un primo estratto del film nel quale Mark Ronson spiega com’è nata la title track dell’album e la volontà di Amy di creare un disco “da jukebox”, come lei stessa amava spiegare.

Mi ispiro alla musica che ascolto. Doo wop, soul anni ’60, i girl group della Motown.

Ho passato molto tempo a giocare a biliardo al pub e quindi ho un debole per la musica da jukebox Amy Winehouse

Queste le parole di Amy per spiegare la nascita di un album come Back to Black, pieno di canzoni scritte di suo pugno e di testi che ha sempre difeso parola per parola, anche quando i produttori avrebbero voluto cambiare qualcosa: “Perché dovrei cambiare il verso se mi è uscito così?” si chiede Amy in uno stralcio del documentario “Questo pezzo di carta è pura sincerità…”

Di sicuro la visione del documentario Classic Albums: Back to Black sarà molto emozionante, e noi non ce lo perderemo.

E tu lo vedrai? Lascia un commento qui sotto per dire la tua al riguardo.