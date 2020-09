Uno lo conosciamo già bene, l’altro chi sarà? Ebbene sì, sul set di The Boys 2 sta avendo luogo una piccola reunion; si sono infatti ritrovati due attori de Il Signore degli Anelli, trilogia cinematografica di Peter Jackson, ed è subito festa tra i fan. Ma di chi si tratta?

Il primo, lo sappiamo tutti, è Karl Urban, co-protagonista della serie tv The Boys e interprete del ruolo di Eomer di Rohan ne Il Signore degli Anelli. L’altro è John Noble, l’attore che interpreta il ruolo di Denethor, figlio di Ecthelion e sovrintendente di Gondor nella trilogia di Peter Jackson, e che in The Boys invece vestirà i panni del padre di Billy Buthcer.

Piccola reunion de Il Signore degli Anelli sul set di The Boys 2

A dare la notizia è stato lo stesso Karl Urban, che ha condiviso sui social uno scatto in compagnia di John Noble, e non si è risparmiato in complimenti dedicati al suo vecchio collega di set: è una vera forza della natura, ha scritto sul suo profilo Instagram ufficiale.

Non sono mancate le battute dei fan de Il Signore degli Anelli che nei commenti alla foto si sono augurati che Billy Buthcer in The Boys 2 possa essere un figlio amato dal padre “come Boromir e non come Faramir”; oppure c’è stato chi ha raccomandato la troupe di non far avvicinare John Noble al fuoco, con chiaro riferimento alla scena della trilogia dove Denethor si trasforma in una torcia umana…

Per me che sono una grande fa de Il Signore degli Anelli e di The Boys, questa piccola reunion ha messo molta allegria, e non vedo l’ora di poter vedere come saranno i due attori nelle loro nuove vesti di padre e figlio!

E tu invece cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua al riguardo.