Da quando è nata la serie antologica Black Mirror, tanti sono gli attori e le star che si sono avvicendate nei vari episodi. Molti di loro non erano conosciuti come lo sono adesso, e vi sorprenderà scoprire che, prima di diventare questo o quel personaggio, sono stati interpreti nella serie tv Black Mirror di Charlie Brooker.

Dal 2011 ad oggi, sono ben 4 le stagioni di Black Mirror, e pare proprio che il produttore Charlie Brooker non intenda fermarsi.

Vediamo quindi quali sono le 13 star, oggi molto conosciute, che in tempi non sospetti hanno interpretato uno o più ruoli in Black Mirror.

Jodie Whittaker

Prima delle serie tv Broadchurch e Doctor Who, per la bella Jodie Whittaker c’è stato Black Mirror. La trentaseienne interpretava Ffion, una donna il cui marito, Liam (Toby Kebbell), sospetta che abbia una relazione extra coniugale.

Per scoprire la verità, Liam usa un pezzo di equipaggiamento chiamato grano. Le conseguenze saranno devastanti.

Daniel Kaluuya

Prima che diventasse un nome conosciuto, grazie all’interpretazione nell’horror americano di Jordan Peele, Get Out e in Black Panther, l’attore londinese Daniel Kaluuya si stava gradualmente facendo conoscere in diversi ruoli, da Posh Kenneth in Skins a Black Death in Kick-Ass 2.

Nel bel mezzo di tutto ciò, il ventinovenne è però apparso nella serie antologica Black Mirror (nell’episodio dal titolo 15 milioni di celebrità) come Bing, un uomo intrappolato in un mondo in cui le persone sono costrette a pedalare su cyclette per alimentare l’ambiente circostante e guadagnare dei soldi.

Jessica Brown Findlay

Accanto a Kaluuya, nello stesso episodio, appare anche Jessica Brown Findlay, che la maggior parte delle persone riconoscerà nei panni di Lady Sybil Crawley di Downton Abbey. In Black Mirror interpretava Abi, ragazza convinta da Bing a prendere parte al talent show.

Rupert Everett e Julia Davis

Altri due volti familiari, sempre nell’episodio dal titolo 15 milioni di celebrità, è quello l’attore di St Trinian, Rupert Everett, e quello di Julia Davis che interpretano due dei giudici della giuria chiamata a votare nel talent show.

Quanti nomi conosciuti! E pensate, siamo soltanto al secondo episodio della prima stagione di Black Mirror…

Hannah John-Kamen