Il frontman Bon Jovi ha criticato la Kardashian in una nuova intervista con l’Australia’s Sunday Project, che ha esortato il suo coinvolgimento in una scena di sesso del 2003 con l’allora fidanzato Ray J che l’ha portata alla fama mondiale.

“Penso che sia orribile vivere in quel mondo Posso dirti che non ho mai dedicato 60 secondi della mia vita a una delle Kardashian.

Non conosco i loro nomi, non ho mai visto 60 secondi del loro show, questo ambiente non fa per me”