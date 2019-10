Netflix ha confermato. proprio in queste ore, che la serie tv di fantascienza Another Life, con protagonista Katee Sackhoff, tornerà per una seconda stagione.



La piattaforma di streaming ha annunciato che la seconda stagione sarà composta da ben 10 episodi, e che l’inizio della produzione e della lavorazione avverrà a Vancouver, in Canada, nel 2020.



A confermare la notizia è stata la stessa Sackhoff utilizzando il suo profilo ufficiale di Twitter e condividendo una clip che ritrae diverse scene della serie tv. Nella didascalia poi ha scritto:

“Ho una notizia davvero elettrizzante! Another Life tornerà su Netflix con una seconda stagione! Non vedo l’ora di rivedervi tutti nello spazio!”

La trama di Another Life

La Sackoff, che funge anche da produttore nello show, interpreta l’astronauta Niko Breckinridge, che guida un equipaggio nello spazio alla ricerca di forme di vita aliene intelligenti, ma presto diventa evidente che potrebbero essere in una missione a senso unico.



In una precedente intervista con Collider, l’attrice ha affermato che la storia potrebbe potenzialmente durare ben 3 stagioni. L’attrice ha infatti raccontato di aver avuto la possibilità di lavorare a stretto contatto con gli autori e gli sceneggiatori, e di poter dire la sua durante la stesura del materiale che, pare, possa riempire ben 3 stagioni.

La passione per il genere e per Another Life dell’attrice non è un mistero, come le sue stesse parole confermano:

“Adoro il mio personaggio, adoro il cast e la troupe e voglio fare tutto il possibile per vederlo tornare, per molti anni”.



Per il momento non abbiamo ulteriori notizie, né una data di uscita o un trailer, ma se non hai ancora visto la prima stagione, ti ricordiamo che è disponibile su Netflix. Facci sapere cosa ne pensi nei commenti in basso.