Ecco tutte le notizie che riguardano House of the Dragon, la serie tv prequel di Game of Thrones

Ora che Game of Thrones è finito, tutti gli occhi sono puntati sugli spin-off e prequel che la HBO sta programmando. E mentre un primo prequel, con protagonista Naomi Watts, viene scartato dopo la presentazione della puntata pilota, un altro prende piede, e pare verrà prodotto ne prossimo periodo. Si tratta di House of the Dragon.

Basato sul libro di George RR Martin Fire & Blood, House of the Dragon sarà supervisionato da Ryan Condal. Il regista sarà Miguel Sapochnik e la cosa fa ben sperare, dal momento che in precedenza ha girato alcuni dei migliori episodi di Game of Thrones, tra cui “Battle of the Bastards” e “Hardhome”.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su House of the Dragon.

Quando uscirà House of the Dragon?

La HBO ha ufficialmente pensato a dieci episodi per la prima stagione di House of the Dragon, che è lo stesso numero di episodi delle prime cinque stagioni di Game of Thrones.

Tuttavia, è difficile sapere esattamente quando questi dieci episodi arriveranno, almeno fino a quando la HBO non confermerà la data della première. Se dovessimo fare un’ipotesi, tuttavia, prevediamo che la serie arriverà nel 2021 o al più presto entro la fine del 2020.

Il cast della serie 1 di House of the Dragon

Per quanto riguarda il cast, nulla è stato ancora confermato, ma dato che la storia racconterà degli antenati di Daenerys Targaryen, a occhio e croce dobbiamo pensare a qualcuno di biondo, o che stia bene con una parrucca color argento, non credete?



C’è ancora poco da dire sul cast, anche se sappiamo che lo showrunner Miguel Sapochnik dirigerà il pilota e altri episodi in seguito. Questo significa che vedremo la bis-bis-bis-bis-bis-bis-nonna di Daenerys in una nuova “Battaglia dei bastardi”? Molto probabilmente sì.

La Trama di House of the Dragon

House of the Dragon sarà ambientato trecento anni prima degli eventi raccontati in Game of Thrones. Come abbiamo accennato, la trama sarà basata sulla storia di Martin intitolata Fire & Blood, e seguirà l’ascesa della casa Targaryen. Il risultato sarà senz’altro epico oltre ogni immaginazione.

Ovviamente non sappiamo quanto di questa storia si svolgerà nella prima stagione, e quanto nelle successive. Si suppone però che la HBO voglia estendere la cosa anche ad eventuali stagioni successive.



Uno dei rappresentanti della HBO, Casey Bloys, non ha rivelato molto di più con le sue dichiarazioni:

“L’universo di Game of Thrones è così ricco di storie. Non vediamo l’ora di esplorare le origini della casa Targaryen e dei giorni precedenti Westeros insieme a Miguel, Ryan e George.”

Quando possiamo vedere il primo trailer di House of the Dragon?

Inutile dire che di sicuro passerà un po ‘di tempo prima di poter dare un’occhiata a House of the Dragon e a tutti i personaggi che ne faranno parte. Presumibilmente la cosa potrebbe accadere verso la fine del 2020.

Nell’attesa facci sapere la tua opinone nei commenti su questo attesissimo prequel.