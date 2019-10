È “Raising Hell” il primo singolo rilasciato da Kesha in previsione dell’uscita del nuovo album, il quarto della cantante, e realizzato in collaborazione con Big Freedia.

Il nuovo brano rappresenta l’inizio di una nuova era per la cantante che ha dichiarato di essere in un momento della sua vita in cui è la stessa felicità con la quale ha iniziato la sua carriera a emergere, ma questa volta sente sia più meritata e più salutare che mai.

In “Raising Hell” Kesha ha voluto elaborare il concetto per il quale anche le brave persone a volte provano piacere a fare cose “sbagliate”, questo non toglie nulla al loro animo. La cantante crede che sia “divertente” essere sbarazzini in alcune occasioni.

“Oh, se non riuscissi a dirlo

Possiamo sempre trovare i guai, non abbiamo bisogno di aiuto

Mentre canto, oh, mia madre mi ha cresciuta così bene

Ma non voglio andare in Paradiso senza aver innalzato l’inferno”

Il video musicale vede Kesha nei panni di una televangelista, amata dalla sua congregazione, che si ritrova a dover fare i conti con gli abusi di un marito che non accetta il suo successo.

Quando quest’ultimo la metterà alle strette cercando di soffocarla, un incidente provocherà la sua morte.

La donna, una volta nascosto il corpo, deciderà di cambiare la propria immagine ma la polizia riuscirà a scovarla ugualmente. La sua fuga si concluderà con la sua immagine in manette mentre sorride ammiccando alla telecamera.

La cantante oltre ad aver rilasciato il primo singolo ha anche rivelato il titolo dell’album –High Road– e la sua tracklist. Tra le collaborazioni presenti ne spicca una in particolare: la traccia “Kinky” prevede il featuring con Ke$ha, che rappresenta il suo vecchio nome d’arte.

Cosa ne verrà fuori? Dovremo attendere l’uscita del nuovo disco per saperlo, la sua data di rilascio non è stata pero’ ancora annunciata.

Per ora godiamoci il singolo “Raising Hell”, attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Testo Raising Hell

[Intro: Kesha & Big Freedia]

Ooh, oh, oh, oh

Let’s go

[Verse 1: Kesha & Big Freedia]

Hallelujah

I’m still here, still bringin’ it to ya

Ohm, like Buddha

Good girls know how to get hard too, ya (Uh huh)

[Pre-Chorus: Kesha & Big Freedia]

I’m all fucked up in my Sunday best

No walk of shame ‘cause I love this dress

Hungover, heart of gold, holy mess

Doin’ my best (Ah), bitch, I’m blessed

[Chorus: Kesha]

Oh, if you couldn’t tell

We can always find the trouble, we don’t need no help

Singing oh, mama raised me well

But I don’t wanna go to Heaven without raisin’ hell (Get it)

[Post-Chorus: Kesha & Big Freedia]

Get it

Drop it down low, hit it, hit the floor with it

Drop it down low, drop it down low

Drop, dr-drop it down low, drop it down low (Get it)

Drop it, drop it, drop it, drop-drop-drop it down, down low

Bounce it up and down where the good Lord split it

[Verse 2: Kesha & Big Freedia]

Hands up, witness

Solo cup full of holy spirits

Somethin’ wicked (Ooh)

Speakin’ in tongues in my blood-red lipstick (Brrah)

[Pre-Chorus Kesha & Big Freedia]

I’m all fucked up in my Sunday best

No walk of shame ‘cause I love this dress (Ooh)

Only God can judge this holy mess (Ah, ah)

Bitch, I’m blessed

[Chorus: Kesha & Big Freedia]

Oh, if you couldn’t tell (Oh well)

We can always find the trouble, we don’t need no help

Singing oh, mama raised me well (Uh huh)

But I don’t wanna go to Heaven without raisin’ hell (Ah!)

[Post-Chorus: Kesha & Big Freedia]

Get it

Brrah

Drop it down low, hit it, hit the floor with it

Drop it down low, drop it down low

Drop, dr-drop it down low, drop it down low (Get it)

Drop it, drop it, drop it, drop-drop-drop it down, down low

Bounce it up and down where the good Lord split it

[Interlude: Kesha & Big Freedia]

Ladies and gentlemen (Oh, shit)

Let’s shake what the good Lord gave us (Oh yes, baby)

Come on, let’s go

[Bridge: Kesha, Big Freedia]

Aw, dang, this that shit (Uh huh)

Beat like this, wanna shake my ooh

Oh, dang, this that shit (Ah, ah)

Beat like this, wanna shake my ooh

Aw, dang, this that shit (Ah)

Beat like this, haters, suck my ooh

Woo, Lord, feelin’ it

Beat like this, make me feel that power

[Chorus: Kesha]

Oh, if you couldn’t tell

We can always find the trouble, we don’t need no help

Singing oh, mama raised me well

But I don’t wanna go to Heaven without raisin’ hell

[Outro: Kesha & Big Freedia]

Can I get an amen? (Ah)

This is for the misfits of creation (You’re welcome, ah)

Take this as your holy validation (Come on)

You don’t need to hide your celebratin’ (Sing it, Kesha, bitch)

This is our salvation

Traduzione del testo di Raising Hell

[Intro: Kesha & Big Freedia]

Ooh, oh, oh, oh

Andiamo

[Verso 1: Kesha & Big Freedia]

Hallelujah

Sono ancora qui, continuo a portartelo

Ohm, come Buddha

Anche le brave ragazze sanno come eccitarsi, sai (Uh huh)

[Pre-Ritornello: Kesha & Big Freedia]

Sono tutta incasinata nella mia domenica migliore

Nessuna camminata della vergogna perchè amo questo vestito

Post sbronza, cuore d’oro, un casino divino

Mentre faccio del mio meglio (Ah), s*****a, sono benedetta

[Ritornello: Kesha]

Oh, se non riuscissi a dirlo

Possiamo sempre trovare i guai, non abbiamo bisogno di aiuto

Mentre canto, oh, mia madre mi ha cresciuta così bene

Ma non voglio andare in Paradiso senza aver innalzato l’inferno (Prendilo)

[Post-Ritornello: Kesha & Big Freedia]

Prendilo

Lascialo cadere in basso, colpiscilo, colpisci a terra

Lascialo cadere in basso, lascialo cadere in basso

Lascialo, lascialo cadere in basso, lascialo cadere in basso (Prendilo)

Lascialo, lascialo, lascialo, lascialo-lascialo-lascialo cadere, cadere in basso

Fallo rimbalzare su e giù dove il buon Signore lo aveva diviso

[Verso 2: Kesha & Big Freedia]

Mani in alto, testimone

Un singolo bicchiere pieno di Spirito Santo

Qualcosa di malvagio (Ooh)

Mentre parlo in lingue con il mio rossetto rosso sangue (Brrah)

[Pre-Ritornello: Kesha & Big Freedia]

Sono tutta incasinata nella mia domenica migliore

Nessuna camminata della vergogna perchè amo questo vestito

Solo Dio può giudicare questo casino divino

S*****a, sono benedetta

[Ritornello: Kesha]

Oh, se non riuscissi a dirlo (Oh, beh)

Possiamo sempre trovare i guai, non abbiamo bisogno di aiuto

Mentre canto, oh, mia madre mi ha cresciuta così bene

Ma non voglio andare in Paradiso senza aver innalzato l’inferno (Ah)

[Post-Ritornello: Kesha & Big Freedia]

Prendilo

Brrah

Lascialo cadere in basso, colpiscilo, colpisci a terra

Lascialo cadere in basso, lascialo cadere in basso

Lascialo, lascialo cadere in basso, lascialo cadere in basso (Prendilo)

Lascialo, lascialo, lascialo, lascialo-lascialo-lascialo cadere, cadere in basso

Fallo rimbalzare su e giù dove il buon Signore lo aveva diviso

[Interludio: Kesha & Big Freedia]

Signore e signori (Oh, merda)

Agitiamo quello che il buon Signore ci ha dato (Oh sì, tesoro)

Dai, andiamo

[Bridge: Kesha, Big Freedia]

Aw, dang, questa quella merda (Uh huh)

Colpisci così, voglio agitare il mio ooh

Oh, dang, questa quella merda (Ah, ah)

Colpisci così, voglio agitare il mio ooh

Aw, dang,questa quella merda (Ah)

Colpisci così, haters, succhiate il mio ooh

Woo, Signore, lo sento

Colpisci così, fammi sentire quel potere

[Ritornello: Kesha]

Oh, se non riuscissi a dirlo

Possiamo sempre trovare i guai, non abbiamo bisogno di aiuto

Mentre canto, oh, mia madre mi ha cresciuta così bene

Ma non voglio andare in Paradiso senza aver innalzato l’inferno

[Outro: Kesha & Big Freedia]

Posso avere un amen? (Ah)

Questo è per i disadattati della creazione (Prego, ah)

Prendetelo come la vostra benedizione divina (Dai)

Non hai bisogno di nascondere le tue celebrazioni (Cantalo, Kesha, s*****a)

Questa è la nostra salvezza