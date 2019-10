Grazie ad un sondaggio condotto da FandangoNOW, ecco i migliori costumi di Halloween ispirati ai film!

Gli spettatori hanno votato e hanno scelto Captain Marvel e Joker come i migliori costumi ispirati al film 2019 per questo Halloween, questo secondo un sondaggio portato avanti da FandangoNOW.

Il servizio di streaming ha rivelato in esclusiva a EW i risultati del suo sondaggio, che chiedeva a più di 1000 fan del cinema quale sarebbe stato il loro costume per la festività di Halloween.

Il Captain Marvel di Brie Larson si è aggiudicato la corona per il miglior costume ispirato a un personaggio femminile in un film del 2019, mentre il Joker di Joaquin Phoenix è stato votato come il costume preferito basato su un personaggio maschile.

I risultati del sondaggio non ci stupiscono. C’era da aspettarsi infatti, dopo il grande successo di Joker, che molti avrebbero voluto vestirne i panni. Stessa cosa per Captain Marvel, che come eroina femminile è una delle più amate.

Non mancano, nella classifica che inseriremo più in basso, personaggi come Pennywise, Maleficent, oppure i personaggi di Frozen e Aladdin. In effetti ci sono idee per tutti i gusti, per travestirsi e divertirsi in questo Halloween ormai alle porte.

Ecco l’elenco completo dei migliori costumi ispirati al film 2019. Facci sapere se anche tu sceglierai uno di questi costumi!

I 10 migliori costumi di Halloween ispirati ai personaggi dei film femminili del 2019

Captain Marvel (Brie Larson, Captain Marvel)

Rey (Daisy Ridley, Star Wars: The Rise of Skywalker)

Maleficent (Angelina Jolie, Maleficent: Mistress of Evil)

Black Widow (Scarlett Johansson, Avengers: Endgame)

Princess Jasmine (Naomi Scott, Aladdin)

Okoye (Danai Gurira, Avengers: Endgame)

Nebulosa (Karen Gillan, Avengers: Endgame)

Rosso (Lupita Nyong’o, Us)

Dora (Isabela Moner, Dora e la città perduta dell’oro)

May Queen (Florence Pugh, Midsommar)

I 10 migliori costumi di Halloween ispirati ai personaggi dei film maschili del 2019:

Joker (Joaquin Phoenix, Joker)

Spider-Man (Tom Holland, Spider-Man: Far From Home)

Captain America (Chris Evans, Avengers: Endgame)

Pennywise (Bill Skarsgård, IT, capitolo due)

Thor (Chris Hemsworth, Avengers: Endgame)

Iron Man (Robert Downey Jr., Avengers: Endgame)

Hulk (Mark Ruffalo, Avengers: Endgame)

Thanos (Josh Brolin, Avengers: Endgame)

Black Panther (Chadwick Boseman, Avengers: Endgame)

Mister Rogers (Tom Hanks, Una bella giornata nel quartiere)

I 10 migliori costumi di film di Halloween di gruppo:

Avengers: Endgame

Star Wars: The Rise of Skywalker

Toy Story 4

Frozen II

Aladdin

Jumanji: The Next Level

Noi

Detective Pikachu

Cats

Downton Abbey