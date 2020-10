Il ritorno di Edoardo Bennato ha un titolo, quello del nuovo singolo e del disco omonimo che uscirà il 20 novembre, si tratta di Non c’è, una ballad in perfetto stile del cantautore napoletano, che ancora una volta parla del presente senza remore.

Il singolo Non c’è apre le porte all’album di prossima uscita, un doppio disco che raccoglie il meglio delle canzoni di Edoardo Bennato e diversi inediti. Tra questi troviamo appunto Non c’è, Geniale, Il Mistero della Pubblica Istruzione, L’uomo nero (in collaborazione con Clementino), La bella addormentata, La realtà non può essere questa (composta durante la quarantena con il fratello Eugenio Bennato), Maskerate e infine Signore e signori.

Il significato del testo di Non C’è di Edoardo Bennato

Il singolo Non c’è, da quello che ha raccontato lo stesso autore, parla del futuro in questo preciso momento storico e sociale, e in particolar modo parla ai giovani, e al loro bisogno di guardare avanti e avere nuove prospettive, anche in un momento non particolarmente bello come quello che stiamo vivendo.

Edoardo Bennato, come sempre, guarda alla realtà con occhio critico, con sarcasmo e senza bavaglio, portando avanti la sua musica sempre avanguardista.

Ad accompagnare il singolo, anche la cover dell’album Non c’è, che è stata pensata dallo stesso Bennato come una prima pagina di quotidiano, con i titoli delle canzoni al posto dei titoli del giornale. Un giornale, come ha voluto spiegare, di oggi, anzi un giornale di domani dedicato soprattutto ai giovani.

Niente male per il ritorno del grande cantautore, che come sempre riesce a regalare brani carichi di senso ma dalla melodia leggera ed orecchiabile. Davvero una bella canzone!

E tu cosa ne pensi di Non c’è di Edoardo Bennato? Lascia un commento alla fine dell’articolo per dire la tua, dopo aver letto il testo integrale della canzone qui sotto.

Il testo di Non c’è di Edoardo Bennato

Quello lì è un ragazzo speciale

Quello lì che passa e se ne va

E si porta chiusa nella chitarra

La sua anima underground

Quello lì che non c’è niente da fare

Non c’è verso, tanto non capirà

Che chi è fuori dal giro che vale

E dal giro della pubblicità

Non c’è

Non c’è

Non c’è

E se vuole restare fuori dalla rete

Non c’è

Non c’è

Non c’è

E passa per le strade e nessuno lo vede

Quello lì che non si vuole adeguare

Quello lì che non esiste perché

Anche nella realtà virtuale

Non può esserci uno che non c’è

Uno che non vuole partecipare

Al gran ballo delle celebrità

Ma se si rifiuta di cantare

La canzone dell’unanimità

Non c’è

Non c’è

Non c’è

E senza fare tanti giri di parole

Non c’è

Non c’è

Non c’è

Ed è così che va, prendere o lasciare

A chi va sempre girando

Qualunque sia il girotondo

Né chi va dove gli pare

E continua ad andare anche se cambia il vento

Quello lì è un ragazzo speciale

Ed il suo sangue di parole nuove

E’ una musica che va per le strade

E’ una musica che si muove

Ma se nella playlist non appare

Il teorema non ha soluzione

E anche tu che la stai ad ascoltare

Puoi convincerti che questa canzone

Non c’è

Non c’è

Non c’è

Ed anche se son fulmini le sue parole

Non c’è

Non c’è

Non c’è

Ed anche se questa musica ti spezza il cuore

Non c’è