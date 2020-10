A sorpresa i Jonas Brothers hanno annunciato e pubblicato un nuovo singolo: “I Need You Christmas”

I Jonas Brothers aprono le porte al periodo natalizio e lo fanno pubblicando il singolo “I Need You Christmas“. Per molte persone potrebbe sembrare una scelta prematura, ma è proprio in queste settimane a venire che saranno rilasciati i maggiori brani in vista del Natale.

L’annuncio della sua uscita è arrivato solo un giorno prima e Nick, Kevin e Joe hanno spiegato cosa li ha spinti a voler regalare al pubblico “I Need Christmas“.

“Stiamo vivendo un anno davvero pazzo e abbiamo tutti bisogno di qualcosa da attendere con impazienza. Le festività ci riportano insieme e rappresentano qualcosa che ci dà gioia nei periodi più bui“, scrivono i tre fratelli che sottolineano quanto questa canzone faccia riaffiorare molti ricordi d’infanzia. La loro speranza è che possa regalare lo stesso “senso di calore e felicità” a chi l’ascolterà, che le persone necessita in questo periodo più che mai.

I Jonas rilasciano così per il secondo anno consecutivo, dopo “Like It’s Christmas“, un brano pensato appositamente per essere inserito nelle playlist festive. Nel frattempo si stanno preparando per il concerto virtuale che terranno il prossimo 3 dicembre, andando così ad aggiungersi ai diversi artisti che si stanno organizzando per realizzare concerti in streaming. Si tratta di un progetto speciale il loro, che vedrà il coinvolgimento delle fan in un evento interattivo.

Nonostante fosse stato dichiarato che un nuovo album fosse praticamente pronto la situazione venutasi a creare a causa dell’emergenza sanitaria ha causato lo slittamento del progetto. Questo non significa pero’ che Nick, Joe e Kevin non abbiano in serbo per il pubblico delle sorprese, proprio come è accaduto con questo nuovo singolo.

Traduzione di I Need You Christmas dei Jonas Brothers

[Verso 1]

Ho bisogno di te, Natale

Amici da abbracciare accanto al fuoco

I tempi sono stati solitari

E ultimamente mi sento così solo

Ho bisogno di te, Natale

Famiglia con nessun posto dove andare

Angeli in cima agli alberi e angeli nella neve

Oh, il freddo

[Ritornello]

Le stagioni cambiano, vanno e vengono

Ma c’è una cosa che so

Tu resterai uguale

Tu non cambi mai

[Verso 2:]

Mi manca la sensazione

Di aspettare Babbo Natale nella neve

Cantare canzoni fino a tardi

E tutti gli occhi dei bambini risplendevano

Ho bisogno di te, Natale

Oh, mi manchi tu più di tutto

Saluti dai cari

E amanti sotto il vischio

Oh, oh, oh

Che tu sia giovane, che tu sia anziano

Aspettiamo tutti che ci dicano

Solo una semplice frase

“Buon Natale”

[Ritornello]

Le stagioni cambiano, vanno e vengono

Ma c’è una cosa che so

Tu resterai uguale

Tu non cambi mai

[Outro]

Perché ho bisogno di te, Natale

Testo di I Need You Christmas dei Jonas Brorthers

[Verse 1]

I need you, Christmas

Friends by the fire to hold

Times have been lonely

And lately I just feel alone

I need you, Christmas

Family with nowhere to go

Angels on treetops and angels in the snow

Oh, the cold

[Chorus]

Seasons change, come and go

But there’s one thing I know

You’ll just stay the same

You don’t ever change

[Verse 2]

I miss the feeling

Waiting for Santa to show

Caroling late night

And all the children’s eyes aglow

I need you, Christmas

Oh how I miss you the most

Greetings from loved ones

And lovers under mistletoe

If you’re young, if you’re old

We all wait to be told

Just a simple phrase

“Have a Merry Christmas”

[Chorus]

Seasons change, come and go

But there’s one thing I hope

You’ll just stay the same

You don’t ever change

[Outro]

‘Cause I need you, Christmas