Esce oggi in rotazione radiofonica il brano che fa da colonna sonora al film La Vita d’avanti a Sé, si tratta di Io Sì, in originale Seen, canzone scritta da Diane Warren e, nella sua versione italiana da Laura Pausini. Il brano, molto bello ed emozionante, sarà candidato per le nomination agli Oscar 2021.

Il video ufficiale di Io Sì mostra in alternanza alcune scene del film, e diverse donne che cantano le strofe della canzone. Tra loro non manca Laura Pausini, ovviamente, né a sorpresa nel finale, la bellissima Sophia Loren, l’attrice che era ormai lontana dal set da ben 10 anni, ma che è tornata nel film La Vita d’Avanti a Sé nei panni di protagonista.

Io Sì, la colonna sonora de La Vita d’Avanti a Sé

La versione italiana di Seen, Io Sì, è stata scritta da Laura Pausini insieme a Niccolò Agliardi, autore già di tante canzoni della Pausini. Nonostante la colonna sonora esista in ben 5 versioni, sarà soltanto la versione italiana quella che accompagnerà il film in tutto il mondo, disponibile sulla piattaforma Netflix.

La trama del film racconta di una donna, ex prostituta, che accoglie nel suo piccolo appartamento di Bari alcuni ragazzini bisognosi. Tra questi vi è anche Momo, ragazzino dal passato amaro e dal carattere difficile. I due protagonisti, soli nelle loro esistenze, impareranno a conoscersi e a volersi bene.

Una storia commovente, che ben si evince anche dal video ufficiale di Io Sì, diretto come il film dal regista Edoardo Ponti.

Ecco le parole usate dalla Pausini per raccontare la sua collaborazione con Diane Warren:

Questa canzone mi ha conquistato al primo ascolto. È stato un grande piacere poter trovare un’occasione importante per collaborare con Diane Warren. Ci siamo conosciute molti anni fa ma abbiamo fatto bene ad aspettare questo momento per proporre la nostra prima collaborazione. La stimo tanto e quando mi ha cercato per propormi questa canzone ho capito che era finalmente arrivato il momento che le nostre carriere si incrociassero. Laura Pausini

Che dire, davvero una bella canzone, per un bellissimo film!

Il testo di Io Sì di Laura Pausini

Quando tu finisci le parole

sto qui

sto qui

forse a te ne servono due sole

sto qui

sto qui

Quando impari a sopravvivere

e accetti l’impossibile

nessuno ci crede

io sì

Non lo so io

che destino è il tuo

ma se vuoi

se mi vuoi

sono qui

nessuno ti sente

ma io sì

Quando tu non sai più dove andare

sto qui

sto qui

scappi via

o alzi le barriere

sto qui

sto qui

Quando essere invisibile

è peggio che non vivere

nessuno ti vede

io sì

Non lo so io

che destino è il tuo

ma se vuoi

se mi vuoi

sono qui

nessuno ti vede

ma io sì

Chi si ama lo sa

serve incanto e realtà

a volte basta quello che c’è

la vita davanti a sé

Non lo so io

che destino è il tuo

ma se vuoi

se mi vuoi

sono qui

nessuno ti vede

io sì

nessuno ci crede

ma io sì