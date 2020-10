Con il suo nuovo singolo dal titolo Bottiglie Privé il cantante Sfera Ebbasta mostra alla musica la sua crescita, personale e artistica, aprendo le porte al prossimo album, Famoso, che uscirà il prossimo 20 novembre.

Per la prima volta Sfera Ebbasta nel suo testo si mette di fronte a se stesso e tira le somme sugli ultimi anni che lo hanno visto salire vertiginosamente sulla cresta del successo, una riflessione sugli ultimi 4 anni che lo vedono cambiato per sempre, cresciuto.

Il significato della canzone Bottiglie Privé di Sfera Ebbasta

Con Bottiglie Privé Sfera Ebbasta decide di voler dare voce a quei momenti di serenità che molto spesso però sono accompagnati comunque da una nostalgia, una malinconia che ti fa guardare indietro e ti porta a fare un’esame della propria vita.

Rivolgendosi ad un’ipotetica ragazza legata al passato, Sfera riflette sul suo presente, che lo vede cambiato, cresciuto, consapevole del fatto che il vero valore delle cose non è legato ai soldi o alle cose materiali, ma ai sentimenti che restano, alle emozioni che si provano. Sfera guarda alla bellezza fugace e, come dice lui stesso, “non ne rimane più niente“.

Possiamo quindi dire che con questo singolo Sfera Ebbasta vuole presentare il suo prossimo album dando un segnale netto di crescita sia personale che musicale. Una canzone che Sfera dedica a se stesso, un suo personale momento di riflessione.

In attesa di vedere se quest’aria di cambiamento sia presente anche nel resto dell’album Famoso, per il momento accontentiamoci di ascoltare e riascoltare Bottiglie Privé e di guardare il video ufficiale che mostra Sfera in diversi momenti di questi anni.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento con i tuoi pensieri dopo aver letto il testo qui di seguito.

Il testo di Bottiglie Privé

Tutto cambia nulla resta uguale

tranne l’amore di tua madre

la gente cambia e il cash ti cambia

più ne fai e più non ti basta

cambia il modo in cui la guardo mentre sta con lui

penso sono troppo cambiato o forse è meglio lui

cambio vestiti, cambio appartamento

non ho mai cambiato quello che c’è dentro

e non lo vedi che sono sincero?

che son triste, piange pure il cielo?

mai tradito un frate per una tipa

mai tradito una tipa che amavo davvero

dimmi che ne sai dei momenti no

mi hai visto sorridere sopra uno yacht

e pensi sia tutto ok, pensi sia tutto appo’ ma non è una cazzo appo’

sono cambiato da un po’

Ho cambiato un’altra tipa mentre pensavo a te

e ho un po’ cambiato vita e un po’ lei ha cambiato me

Bottiglie privé

non valgono niente ma queste modelle non sono come te

mi guardi e mi dici per me sei lo stesso di sempre

ma so che mi menti e non capisco perché

solo pure in mezzo alla gente tra bottiglie privè

si fanno la foto e dopo non rimane più niente tra bottiglie privè

E facciamo l’amore dentro l’ascensore

ho messo le stelle come destinazione

sì sono un tipo di poche parole che le spreca per poche persone tu

ai tradito un frate per una tipa

mai tradito una tipa che amavo davvero

dimmi che ne sai dei momenti no

mi hai visto sorridere sopra uno yacht

e pensi sia tutto ok, pensi sia tutto appo’ ma non è una cazzo appo’

sono cambiato da un po’

Ho cambiato un’altra tipa mentre pensavo a te

e ho un po’ cambiato vita e un po’ lei ha cambiato me

Bottiglie privé

non valgono niente ma queste modelle non sono come te

mi guardi e mi dici per me sei lo stesso di sempre

ma so che mi menti e non capisco perché

solo pure in mezzo alla gente tra bottiglie privé

si fanno la foto e dopo non rimane più niente tra bottiglie privé

E facciamo l’amore dentro l’ascensore

ho messo le stelle come destinazione

sì sono un tipo di poche parole che le spreca per poche persone tu forse non te lo ricordi più, dicevano non è cool pure un mese o poco più

mi volevano giù ma tu no ma è da un po’ che non ti riconosco più

E ho cambiato un’altra tipa mentre pensavo a te

e ho un po’ cambiato vita e un po’ lei ha cambiato me

Bottiglie privé

non valgono niente ma queste modelle non sono come te

mi guardi e mi dici per me sei lo stesso di sempre

ma so che mi menti e non capisco perché

solo pure in mezzo alla gente tra bottiglie privé

si fanno la foto e dopo non rimane più niente tra bottiglie privé