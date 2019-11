“Ares” è un nuova serie TV thriller psicologica ambientata nella città di Amsterdam. Trama: Sarà composta da otto episodi la serie considerata thriller, psicologica ed horror ambientata nel mondo di “Ares”, che rappresenterà una società segreta formata da studenti proprio nel cuore della città di Amsterdam. I migliori amici Rosa e Jacob si arrendono ad un mondo in cui a dominare sono il potere e il benestare. Lentamente, cominciano però a realizzare che in realtà abitano una realtà demoniaca, che si erge sui segreti più oscuri del passato dei Paesi Bassi. Un luogo in cui il vero potere ha sempre un terribile prezzo. Data di uscita: 17 gennaio 2020

“Ragnarok” è una serie TV originale norvegese con una storia sovrannaturale. Trama: La storia è incentrata sugli abitanti di Edda, che molto probabilmente non sono chi definiscono di essere. Insieme a loro vivremo una delle esperienze che cambierà il mondo drasticamente: il surriscaldamento globale che causerà lo scioglimento dei ghiacci ai poli ed inverni caldi. Una sorta di Ragnarok, a meno che qualcuno non riesca a intervenire in tempo… Data di uscita: 31 gennaio 2020

Formato da otto episodi, “Spectros” è una serie brasiliana interamente scritta e diretta da Douglas Petrie (“Buffy,” “American Horror Story: Coven”). Trama: Spectros parla di cinque ragazzi che scoprono che qualcuno è in grado di riportare i morti in vita e questi spiriti desiderano ottenere vendetta per gli errori che sono stati fatti nel passato… Data d’uscita: Ancora non disponibile

Brianne Howey nei panni di Georgia nella serie “Ginny and Georgia” “Ginny and Georgia” è stata scritta da Debra J. Fisher e Sarah Lampert. Trama: Dopo essere state in fuga per anni, l’adolescente Ginny e la madre Georgia intendono sistemarsi. Ma i segreti del passato di Georgia mettono a repentaglio i loro piani… Data di uscita: Ancora non disponibile

“Jurassic World: Camp Cretaceous” è una nuova serie TV animata ambientata nel più famoso parco a tema di tutti i tempi. Trama: “Jurassic World: Camp Cretaceous” segue un gruppo di sei adolescenti scelti per un’esperienza che si fa solo una volta nella vita: andare all’avventura nell’isola di Nublar. Quando però i dinosauri riescono a liberarsi e girare per l’isola, i ragazzi dovranno imparare a passare da completi sconosciuti a una vera e propria famiglia se vogliono sopravvivere. Data di uscita: Ancora non disponibile

“Into the Night” è una serie originale belga sci-fi ideata dal produttore di “Narcos” e “Scandal” Jason George. Trama: Quando i raggi del sole diventano improvvisamente letali, i passeggeri di un volo notturno decollati da Bruxelles tentano di sopravvivere con ogni mezzo possibile. Data di uscita: Ancora non disponibile

Shira Haas “Unorthodox” è una serie TV tedesca basata sul romanzo di Deborah Feldman. Trama: Una giovane donna va a Berlino per scappare da un matrimonio combinato a Brooklyn. Ma il suo passato la raggiunge… Data di uscita: Ancora non disponibile

“Reality Z” è un adattamento della serie horror britannica conosciuta come “Dead set”, creata da Charlie Brooker. Avrà cinque episodi. Trama: Lo show narra di un’apocalisse zombie che imprigiona i partecipanti e i produttori di un reality show chiamato “Olimpo”, proprio durante la notte delle eliminazioni. Lo studio diventa un vero e proprio rifugio per tutti coloro che vivono a Rio de Janeiro che nel frattempo è dominata da caos e violenza. Data di uscita: Ancora non disponibile

Le Superchicche “Kid Cosmic” è una serie TV animata creata da Craig McCracken (Superchicche). Trama: Uno strano ragazzino con tanta fantasia trova cinque anelli cosmici e acquisisce dei superpoteri. Sfortunatamente, la realtà e la fantasia sono però due cose completamente diverse: il nostro eroe dovrà affrontare sfide sempre più difficili, trasformandosi in vere e proprie battaglie che deve affrontare. Data di uscita: Ancora non disponibile

“Trash Truck” è una serie animata prodotta da Max Keane, Gennie Rim, and Glen Keane (che lo scorso anno hanno vinto un Oscar per il corto meglio animato). Trama: Hank è un bimbo di sei anni dalla grande immaginazione e ha un migliore amico, se possibile, ancora più grande: un camion della spazzatura. Dall’imparare a volare fino all’andare dal dentista, non c’è avventura troppo grande o troppo piccola per questi due migliori amici! Data di uscita: Non disponibile

Katherine Langford in “Cursed”, serie originale Netflix che arriverà nel 2020 “Cursed” sarà una serie TV di fantascenza che rivisiterà la legenda del Re Artù e di Merlino, composta da 10 episodi. Trama: In questa rivisitazione della leggenda arturiana, la giovane Nimue (Katherine Lanford da 13 Reasons Why) si unisce al mercenario Artù per cercare Merlino e consegnare un’antica spada. Data di uscita: Ancora non disponibile