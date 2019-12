Il 2020 è alle porte e dopo esserci lasciati i bilanci dell’anno che sta per concludersi alle spalle, è tempo di guardare avanti a quello che ci aspetta.

Numerosi artisti hanno già confermato l’uscita del proprio album, rivelando anche la data nella quale avremo modo di ascoltarlo. Altri hanno annunciato che potremo aspettarci un loro disco, senza annunciare pero’ quando verrà rilasciato. Infine ci sono i rumors, le voci su coloro che, dopo anni di lavoro in studio di registrazione, potrebbero finalmente rendere loro questo nuovo anno.

Tra debutti, graditi ritorni e speranze, ecco alcuni tra gli album più attesi di questo 2020.

Selena Gomez – Rare

Quattro anni dopo il rilascio del suo ultimo album “Revival” torna Selena Gomez con “Rare”, in uscita il 10 Gennaio. Anticipato dall’uscita dei due singoli “Look At Her Now” e “Lose You To Love Me”, la cantante ritorna con quello che ha definito essere una sorta di diario sul quale ha voluto raccontare le esperienze personali e le emozioni vissute in questi ultimi anni.

Halsey – Manic

Il 17 Gennaio avremo modo di ascoltare il nuovo album di Halsey, “Manic”, che rappresenterà il terzo progetto dell’artista. Abbiamo avuto modo di ascoltare cinque delle sedici tracce che andranno a comporre la versione standard del disco: “Without Me”, “Graveyard”, “Clementine”, “Finally / Beautiful Stranger” e l’interludio rilasciato con il componente della band coreana BTS, Suga. La cantante ha dichiarato come sarà possibile ascoltare un mix di sound, dall’hip hop, al rock, al country. Non ha voluto mettersi paletti, decidendo di lasciarsi ispirare dalla sue sensazioni e volontà del momento.

J-Ax – ReAle

In uscita il 24 Gennaio il nuovo album di J-Ax che torna dopo la parentesi con Fedez. “ReAle” –gioco di parole tra reale,re e Alessandro– sarà composto da 18 nuove tracce, comprese due nuove versioni dei brani “Tutto sua madre” e “Ostia Lido”. Ci saranno anche delle collaborazioni in questo disco: le prime due a essere svelate sono state quella con Enrico Ruggeri e quella con Max Pezzali. Proprio il brano con quest’ultimo sarà rilasciato il 10 Gennaio come primo singolo ufficiale.

Louis Tomlinson – Walls

In uscita il 31 Gennaio l’atteso album di debutto di Louis Tomlinson. Composto da 12 tracce “Walls” conterrà i singoli che il cantante ha rilasciato finora: “Two Of Us”, “Kill My Mind“, “We Made It” e “Don’t Let It Break Your Heart“. Un momento molto atteso per Louis e il suo pubblico, dopo anni di lavoro il giovane ha dichiarato di aver raggiunto la giusta consapevolezza e aver trovato la sua identità artistica. All’uscita del disco seguirà il tour che lo porterà in giro per il mondo e che farà tappa anche in Italia l’11 Marzo a Milano.

Green Day – Father Of All

Uscirà il 7 Febbraio il 13esimo album della band americana. Con 10 tracce i Green Day tornano con “Father Of All” anticipato dai due singoli rilasciati: “Father Of All” –che dà il titolo al progetto– e “Fire, Ready, Aim”. Il frontman Billie Joe Armstrong ha dichiarato che il tema che legherà i brani presenti sarà quello dello stile di vita basato sul non badare alle cose, o persone, superflue e in generale alle negatività che ci circondano.

Ghali – Album in uscita

Non si ha ancora un nome, ma sappiamo quando avremo modo di ascoltarlo. Al termine del video musicale del suo ultimo singolo “Flashback” Ghali ha pubblicato una data: 20 Febbraio, data di rilascio del suo nuovo album. Al suo interno troveremo i tre brani “I Love You”, “Turbococco” e “Flashback” pubblicati negli scorsi mesi. “Dopo un lungo viaggio so di essere di nuovo vicino a casa”, con queste parole ha annunciato la sua uscita.

Dua Lipa – Future Nostalgia

Dopo l’incredibile successo del suo album di debutto Dua Lipa è pronta a inaugurare un nuovo capitolo con l’album “Future Nostalgia”. I due singoli tratti dal progetto “Don’t Start Now” e il brano che dà il titolo all’album “Future Nostalgia”, ci hanno dato modo di avere un’anticipazione del nuovo sound. La cantante ha infatti dichiarato di aver voluto sperimentare maggiormente questa volta, pur non volendosi distaccare troppo dal mondo pop. Dua porterà il nuovo disco in tour, insieme alle sue maggior hit, e avremo modo di vederla anche su un palco italiano: il 30 Aprile al Mediolanum Forum di Assago.

Justin Bieber – Album in uscita

Venerdì 3 Gennaio arriverà il singolo “Yummy” che rappresenterà il ritorno solista di Justin Bieber, che negli ultimi anni è uscito sporadicamente solo con qualche collaborazione. Ma l’annuncio dell’uscita del brano è stato accompagnato dalla notizia che a esso seguiranno anche un nuovo album, un nuovo tour –per il momento solo americano– e anche una docu-serie sul cantante. Questo nuovo progetto rappresenterà il ritorno di JB che non rilascia un album dal 2015.

Lil Nas X – Album di debutto

Il giovanissimo Lil Nas X chiude un 2019 straordinario, che lo ha visto ottenere un disco di diamante per il remix del suo singolo “Old Town Road” rilasciato insieme a Billy Ray Cyrus e che detiene attualmente il record per il maggior numero di settimane spese al primo posto della classifica americana. Dopo il rilascio di alcuni EP, il cantante sembra essere pronto a debuttare con un intero album. Ha dichiarato di avere la volontà di registrare circa 70 canzoni, per aver così una larga scelta nella composizione della tracklist. Una cosa è certa: Lil Nax vuole varietà. Prima di pensare all’album pero’ dovrà affrontare i Grammy Awards, dove è nominato in ben 6 categorie.

Tommaso Paradiso – Album di debutto

Per Tommaso Paradiso il 2020 rappresenterà un anno di rinascita, dopo il distacco dalla band dei Thegiornalisti ha rilasciato il primo brano da solista “Non avere paura” poche settimane dopo l’avvio della sua carriera solista. A Gennaio è in arrivo il secondo singolo “I Nostri Anni” e prima di partire per un tour che lo vedrà solcare i palchi italiani dal prossimo Ottobre, avremo modo di ascoltare l‘album che decreterà ufficialmente la sua ripartita. La data di uscita non è ancora stata rivelata, ma con molte probabilità verrà rilasciato nella prima metà dell’anno.

Normani – Album di debutto

Non ha ancora un nome, né una data di rilascio, ma la giovane Normani dopo essersi resa protagonista della scena musicale con il suo singolo “Motivation” ha confermato l’uscita di quello che rappresenterà il suo album di debutto. Saranno 14 le tracce e la cantante ha dichiarato che il singolo di successo è solo una delle facce di esso. Sarà un album dinamico, nel quale la giovane ha riposto la volontà di mostrare tutte le sue dimensioni, come artista e come persona.

Niall Horan – Album in uscita

Il cantante irlandese è pronto a inaugurare un secondo capitolo. Dopo il successo dell’album di debutto “Flicker” nei primi mesi dell’anno Niall Horan rilascerà il suo secondo disco, in data ancora da definirsi. Ascoltando i primi due singoli “Nice To Meet Ya” e “Put A Little Love On Me” abbiamo modo di capire come il giovane non abbia voluto limitarsi e abbia voluto continuare a cimentarsi con più sound, alternando ballad a canzoni più movimentate.

The Weeknd – Album in uscita

Ha fatto ritorno sulla scena musicale con i singoli “Heartless” e “Blinding Lights” rilasciati quasi contemporaneamente e ora The Weekdn –che ha dichiarato di essere in “piena modalità album”– sembra essere quasi pronto a rilasciare un nuovo progetto. Dopo l’album “Starboy” e l’EP “My Dear Melanchony” pubblicati rispettivamente nel 2016 e nel 2018, il pubblico fremeva dalla voglia di sentire nuova musica. Pubblico che è stato accontentato prima della fine dell’anno con due tracce dal tipico sound R&B che lo contraddistingue. Non è dato sapere se dovremo aspettare ancora alcuni mesi prima del rilascio del nuovo disco o se ci regalerà una sorpresa a breve per inaugurare il 2020.

Album in uscita – Rumors

Ma ora veniamo ai rumors e agli artisti che potrebbero sorprenderci con un nuovo album dopo anni di anticipazione. Molte voci, nessuna conferma, ma ecco i nomi di chi potrebbe unirsi ai sopra citati per deliziarci musicalmente nel nuovo anno.

Sul fronte italiano, come da tradizione, i partecipanti al Festival di Sanremo rilasceranno in concomitanza all’inizio della competizione i loro nuovi album. Per sapere la lista ufficiale dovremo aspettare il 6 Gennaio, ma secondo le prime indiscrezioni potremmo avere la possibilità di ascoltare nuova musica di Francesco Gabbani, Elodie, Marco Masini, Michele Bravi, Giusy Ferreri e Gianluca Grignani. Solo per citarne alcuni.

E ancora, progetti in corso per Fedez, Elettra Lamborghini, Eros Ramazzotti, Mahmood, Negrita, Max Pezzali, Tiromancino, Sfera Ebbasta, Rovazzi e molti altri.

Sul fronte internazionale sono tre i grandi nomi che il pubblico attende con impazienza e che rappresenterebbero dei graditi ritorni: Lady Gaga, Rihanna e Adele.

Le tre artiste da tempo continuano a rispondere alle domande inerenti ai nuovi album in modo vago, specificando di essere al lavoro senza pero’ dare maggiori informazioni. Sarà il 2020 l’anno in cui avremo finalmente modo di ascoltare i loro nuovi album? Dovremo aspettare per saperlo.

Anche il 2020 si prospetta un anno interessante da un punto di vista musicale, molte le uscite e gli eventi che ci aspettano.

Fateci sapere quale album attendete con più trepidazione tra le prossime uscite!