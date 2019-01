Un debutto da solista stellare per Ally Brooke

Non ho intenzione di mentirti. Pensavo davvero che il singolo di debutto da solista di Ally Brooke, intitolato Low Key, sarebbe stato un disastro.

Soprattutto dopo non aver apprezzato lo snippet che ha rilasciato di “Low Key” pochi giorni fa sui social media.

Tuttavia, dopo che ho ascoltato la versione definitiva della canzone per la prima volta ho fatto mea culpa e mi sono detto: “Ale, hai toppato clamorosamente”.

Low Key è una piccola o forse grande hit. Sarà la canzone più ascoltata di questo weekend, non c’è alcun dubbio. Low Key è esattamente quello che mi ha prescritto il medico: una buona dose di perfetta musica pop.

Come potrei definire Low Key? Immaginatevi un incontro tra la musica folcloristica dell’Est Europa con Havana di Camila Cabello. Una combinazione perfetta per la pop music. Il beat è davvero contagioso ed anche i testi non sono male.

Chi ha scritto il testo di Low Key?

I miei più sinceri complimenti vanno a John Ryan, Teddy Geiger e Julian Bunetta.

Vi presento il video musicale di Low Key

Atlantic Records non ha badato a spese per dare ad Ally la possibilità di diventare una superstar di successo con il primo singolo da solista. Il video musicale creato per Low Key ne è la conferma. Guardalo qui sotto e dimmi se non ho ragione.



Il video musicale di Low Key… l’analisi

La mia scena preferita è quando Ally danza di fronte ai giudici. Ally sembra Tinashe quando balla… è migliorata un sacco negli ultimi mesi o più precisamente da quando ha lasciato le Fifty Harmony. Nonostante la mia recensione super positiva di Low Key temo che il pubblico musicale non dia la possibilità ad Ally di essere la cantante più famosa di questa settimana o mese. Quindi, per favore, se ami la canzone tanto quanto me, condividila con i tuoi amici, voglio vederla tra le prime posizioni delle classifiche di vendita…