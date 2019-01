Ecco la nuova canzone di Daddy Yankee “Con Calma” in collaborazione con Snow. E’ già un tormentone!

Daddy Yankee è tornato.

Dopo aver dominato le classifiche mondiali con la sua hit “Dura” la star del reggaeton ha lanciato la sua nuova canzone con largo anticipo insieme al video ufficiale.

La traccia melodica e travolgente vede la partecipazione del rapper canadese Snow.

La canzone è principalmente in spagnolo, il ritornello si focalizza su una “poom poom girl” riferendosi ad una donna che conquista con il suo fascino.

Il viso di Daddy Yankee nel video ufficiale è sostituito dalla sua emoji. Guarda qui il video di Con Calma di Daddy Yankee e Snow:

Ecco la traduzione di Con Calma di Daddy Yankee e Snow:

[Pre-Ritornello: Daddy Yankee]

Come ti chiami, piccola?

Da quando ti ho vista, ho capito subito che sei fatta per me

Dì alle tue amiche che siamo pronti

Continuiamo all’after party

Come ti chiami, piccola? (Brr, brr)

Da quando ti ho vista, ho capito subito che sei fatta per me

Dì alle tue amiche che siamo pronti

Continuiamo all’after party

[Ritornello: Daddy Yankee]

Con calma, voglio vedere come lo muove

Muovi quel “poom poom” ragazza

È un’assassina, quando balla vuole che tutti la guardino

Mi piace il tuo “poom pomm” ragazza (tiralo su, tiralo su)

Con calma, voglio vedere come lo muove

Muovi quel “poom poom” ragazza

Ha adrenalina in mezzo alla pista, vieni a farmi tutto ciò che vuoi

Mi piace il tuo “poom pomm” ragazza (Hey!)

[Strofa 1: Daddy Yankee]

Ho visto che sei sola, vieni con me

La notte è nostra, lo sai (lo sai)

Che voglia che mi fa venire

Di raschiarti tesoro, quel rampampam! Yeah!

E’ un crimine come lo muove è un crimine (oh)

Devo arrestarti perché inizio a non fare a meno di starti addosso (Eh)

Hai la criminalità, ma ti do la fatalità

Guarda il film che fluttua nella mia gravità

Papà stabilisce le regole, devi obbedire

Mammina, non c’è pausa, cosa vuoi fare?

Mettilo, mettilo, mettilo indietro

Mettilo, mettilo, davanti e indietro (Eh, ey-ey-ey)

[Ritornello: Daddy Yankee]

Con calma, voglio vedere come lo muove

Muovi quel “poom poom” ragazza (Ragazza)

È un’assassina, quando balla vuole che tutti la guardino

Mi piace il tuo “poom pomm” ragazza

Con calma, voglio vedere come lo agita (lentamente)

Muovi quel “poom poom” ragazza

Ha adrenalina in mezzo alla pista, vieni a farmi tutto ciò che vuoi

Mi piace il tuo “poom pomm” ragazza

[Strofa 2: Daddy Yankee]

Hai la candela e io il cero

Chiama il 911, si stanno bruciando le suole

Mi da fastidio quando la gonna me la modella

Tesoro, tu sei malata, ma il tuo spettacolo non lo cancelli

Ti chiamano la regina della festa

Quel corpo ha molta grazia

Fai un passo, no-no-non fermarti, wow! Dai dai

Siamo due banditi tra la rumba e il romanticismo

E vacci dentro DJ, ancora affinché balli

Mettilo, mettilo, mettilo indietro

Mettilo, mettilo, davanti e indietro (Eh, ey-ey-ey)



[Ritornello: Daddy Yankee]

Con calma, voglio vedere come lo muove (lentamente)

Muovi quel “poom poom” ragazza (Ragazza)

È un’assassina, quando balla vuole che tutti la guardino

Mi piace il tuo “poom pomm” ragazza

Con calma, voglio vedere come lo agita (lentamente)

Muovi quel “poom poom” ragazza

Ha adrenalina in mezzo alla pista, vieni a farmi tutto ciò che vuoi

Mi piace il tuo “poom pomm” ragazza (Snow!)

[Strofa 3: Snow & Daddy Yankee] (da temerari… comunque almeno vi strapperà un sorriso)

Vengo con una bellissima ragazza (cosa?)

Intelligente, sì lei gentile e incantevole (Fuoco!)

Ovunque io vada, non la lascio mai tutta sola (diglielo)

Sì, Papà Snow, sono l’uomo del ballo vagabondo (Snow)

Vago tra un ballo nazionale (Prr-prr-prr)

Non sai mai dire che io e Daddy siamo il boom shakata (cosa-cosa-cosa-cosa?)

Non mi sono mai sdraiato in una scatola di cartone (alza, alza!)

Sì, Daddy Yankee mi tende la mani dall’alto (Cosa?)

[Ritornello: Daddy Yankee & Snow]

Con calma, voglio vedere come lo muove

Muovi quel “poom poom” ragazza (Ragazza)

È un’assassina, quando balla vuole che tutti la guardino

Mi piace il tuo “poom pomm” ragazza

Tranquillo, non dire Daddy e Snow vado a dare la colpa

Mi piace il tuo poom-poom, ragazza

‘Tective man a say, dire papà Snow me pugnalare qualcuno lungo la corsia

Adoro il tuo poom-poom, ragazza