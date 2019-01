Marshmellow in concerto per Fortnite, il videogioco più seguito dell’anno

Si vocifera che, durante questo fine settimana, il dj Marshmello parteciperà ad un set virtuale per il videogioco più seguito del momento: Fortnite. I dettagli del produttore e del dj sono stati sviluppati questa settimana, il concerto virtuale è stato elaborato in seguito all’acquisto dei documenti dall’aggiornamento v7.30.

Tuttavia, la notizia riportata non è stata ancora confermata dai produttori di Fortnite Epic.

L’idea è quella di far partecipare i giocatori all’interno di Pleasant Park, nel quadro in cui sarà visibile un palcoscenico in fase di costruzione, per ospitare Marshmello in quella che sarà la sua grande esibizione. L’elaborazione del tutto è stata comunicata da Forbes.

Un’ulteriore fonte, Bandsintown, comunica la data e l’ora dell’esibizione del dj su Fortnite, programmata per il 2 febbraio alle 14.00.

Secondo Variety, lo show avrà un tempo limitato e sarà denominato ‘Party at Pleasant Park’. In questa modalità di gioco, i partecipanti possono continuare a giocare anche durante il concerto.

Quindi liberi tutti di continuare le missioni, scegliere le armi, comunicare con gli altri giocatori, scegliere le skin, e tutto quello che propone di solito Fortnite.

A quanto pare, sarà possibile scegliere anche le skin di Marshmellow e alcune armi, come un piccone e uno spray. Il nuovo pacchetto sarà disponibile per i giocatori questo fine settimana.

Marshmellow e Bastille

Il dj Marshmello ha collaborato con Bastille per la pubblicazione del singolo Happier. Una collaborazione molto interessante per i due artisti, che hanno unito la malinconia del brano con una carica euforica. Un mix musicale e l’unione di due mondi che hanno dato forma a questo progetto.



Marshmellow, dj e produttore discografico, ha anche raggiunto la classifica Hot 100 della Billboard con il singolo Alone nel 2016.