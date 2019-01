Proprio quando pensavamo che la musica folk/country-EDM fosse morta, appare una canzone come questa.



Il duo svedese EDM Galantis ha rilasciato oggi una nuova traccia dal titolo “Bones” con gli OneRepublic.

La canzone è sul genere folk/country-EDM e funziona… ma non è memorabile.

Sarà il genere musicale ad influenzare il nostro giudizio? Forse si o forse no, chissà… ma a nostro avviso la canzone non merita troppi ascolti. Vogliamo dire che non c’è nulla di eccezionale che ti dica: clicca ancora sul tasto play.

E a vostro parere come si comporta il brano? L’avete già ascoltato?

Si lo ammettiamo, la voce di Ryan Tedder ha sempre un certo fascino ed il beat dei Galantis la accompagna a dovere. Purtroppo però la traccia cade nell’anonimato.

Il significato di Bones

Riguardo al testo della canzone, si tratta di un’interrogazione sull’amore. Bones ti fa capire quando scocca realmente la scintilla tra te ed il tuo partner. Se sei veramente innamorato di una persona esiste un sentimento che ti attraversa il cuore e capisci subito che quello è amore.

Traduzione del testo di Bones dei Galantis e OneRepublic

Woah, woah

Tu porti un’energia che non ho mai sentito prima

Una specie di sostanza chimica capace di attraversare il mio cervello

E’ come se

Per quanto riguarda me e te, non avessi mai avuto scelta

Ti senti come a casa, hmm

Ti piace l’opposto di tutti i miei errori (Hey)

Abbatti i muri più grandi e mi dai una lezione

Lo so, quel tipo di sensazione che non si può replicare

Ti senti come a casa, hmm

Quindi se tu chiedi a me

Dicendomi “ragazzo, come fai a saperlo?”

Non lo sento solo nel mio cuore

Non lo sento nel cuore, no

lo sento nelle ossa

lo sento nelle ossa

E so quando perche’ sfreccia attraverso il petto nella tua anima

E’ così che si capisce

Ecco perché lo so

lo sento nelle ossa

Ehi, ehi

E so quando ti taglia nel profondo del petto (Ehi) nella tua anima

E’ così che si capisce

Ecco perché lo so

lo sento nelle ossa

Così tante persone entrano ed escono dalla tua vita (Hey)

Scambierei un paio di ferite solo per avere un po’ di tempo, riprendermelo

Perché per te e me, non ho alcun alibi

Ti senti come a casa, oh

Quindi se mi chiedi

Dicendo “oh, come fai a saperlo?”

Non lo sento solo nel mio cuore

Non lo sento nel cuore, no

lo sento nelle ossa



Lo sento nelle ossa, si

E so quando ti taglia in profondità dentro il petto nella tua anima

E’ da questo che si capisce

Ecco perché lo so

Lo sento nelle ossa (Hey, hey)

lo sento nelle ossa

Sì, lo sento nelle ossa (Hey)

Oh, è da questo che si capisce, ecco perché lo so

Quindi se mi chiedi

Dicendo “ragazzo, come fai a saperlo?”

Non lo sento solo nel cuore

Non lo sento solo nel cuore, no

lo sento nelle ossa

Lo sento nelle ossa (Hey, hey)

Lo sento nelle ossa, si

E so quando ti taglia nel profondo del petto nella tua anima

E’ da questo che si capisce

Ecco perché lo so

lo sento nelle ossa

lo sento nelle ossa

Sì, lo sento nelle mie ossa

Oh, è da questo che si capisce

Ecco perché lo so

Lo sento nelle ossa