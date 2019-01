Il nuovo singolo dei Twenty One Pilots si chiama “Chlorine” e ha già un suo video ufficiale.

Come non amare lo straordinario sound che contraddistingue ogni traccia dei Twenty One Pilots?

Tornano a farsi riconoscere con il loro nuovo singolo Chlorine da oggi in trasmissione radio.

E’ sempre un culmine di sorprese, mai scontati, non sai mai come sarà quel ritornello, o quello special che solo loro sanno come renderlo così speciale! Ecco i Twenty One Pilots, se non li conoscete già e avete voglia di sapori nuovi, dovete assolutamente ascoltarli.

Ecco il video ufficiale di Chlorine dei Twenty One Pilots:

E ora non ti resta solo che leggere la traduzione di questo che si aggiunge alla collezione dei loro straordinari testi e comprendere il significato dietro questa canzone.

Traduzione di Chlorine dei Twenty One Pilots:

Quindi dove sei? È passato un po’ di tempo

Sorseggio cloro puro, lascio che le vibrazioni scivolino su di me

Questo ritmo è una sostanza chimica, il ritmo è una sostanza chimica

Quando me ne vado non tenermi il posto, tornerò quando sarà tutto finito

Il momento è medico, il momento è medico

Sorseggio cloro puro

Amo quello che sto assaggiando

Veleno sulla mia lingua



A volte dipendente

Vibrazione velenosa

Aiuta il mio corpo a correre

Sto correndo per la mia vita

Correndo per la mia vita

Sorseggio cloro puro, lascio che le vibrazioni scivolino su di me

Questo ritmo è una sostanza chimica, il ritmo è una sostanza chimica

Quando me ne vado non tenermi il posto, tornerò quando sarà tutto finito

Il momento è medico, il momento è medico

Sorseggio cloro puro

Cado fuori dalla formazione

Pianifico la mia fuga dai muri che hanno confinato

Garofano rosso ribelle

Cresce mentre io decado

Sto correndo per la mia vita

Correndo per la mia vita

sì sto correndo per la mia vita

Correndo per la mia vita

Ti avevo nella tasca della giacca, dove tenevo il mio rosso ribelle

Mi sentivo invincibile, mi hai avvolto la testa

Ora conduco vite diverse, il mio corpo vive conducendo

Il piombo è terribile nel sapore

Ma ora si raddoppia come un produttore di carta

Ti disprezzo a volte

Amo odiare la lotta e tu nella mia vita sei come…

Sorseggio cloro puro, lascio che le vibrazioni scivolino su di me

Questo ritmo è una sostanza chimica, il ritmo è una sostanza chimica

Quando me ne vado non tenermi il posto, tornerò quando sarà tutto finito

Il momento è medico, il momento è medico

Sorseggio cloro puro

Lascio che le vibrazioni

lascio che le vibrazioni

il battito è una sostanza chimica

lascio che le vibrazioni

lascio che le vibrazioni

il momento è medico sì

Sorseggio cloro puro

Lascio che le vibrazioni

lascio che le vibrazioni

il battito è una sostanza chimica

lascio che le vibrazioni

lascio che le vibrazioni

il momento è medico sì

Mi spiace così tanto, ti ho dimenticato

Lascia che ti prenda in fretta

Sono stato testato come la fine di

Una bandiera alle intemperie che è vicino al mare

Puoi costruire la mia casa con pezzi?

Sono solo un chimico

Puoi costruire la mia casa con pezzi?

Sono solo un chimico

Puoi costruire la mia casa con pezzi?

Sono solo un chimico

Puoi costruire la mia casa con pezzi?

Sono solo un chimico