Esce oggi il singolo Blue Moon Rising di Noel Gallagher’s High Flyng Birds, e anticipa l’uscita dell’attesissimo album omonimo in arrivo a marzo. Bella la canzone e molto interessante il video, che a suo modo di fa fare un salto negli anni ’70 e lo fa in modo molto cinematografico.

Un Noel Gallagher in gran forma, che fa ben sperare per il prossimo album. Blue Moon Rising, infatti, è un mix di emozioni e sperimentazioni musicali davvero interessanti, nuove, che smuovono un po’ le acque post Oasis che, inevitabilmente Noel si porta dietro da anni.

Analisi del video di Blue Moon Risinig

Il video ufficiale di Blue Moon Rising, diretto da Dan Cadan e Scully, è stato girato alla London’s Scala, e sin da subito l’ambientazione ci porta in una storia che sta a metà tra la realtà e la recitazione teatrale.

I suoni, i colori, il tipo di ripresa, tutto rimanda ad un cinema d’autore anni ’70 che bel accompagna le note di Blue Moon Rising. Protagonisti della clip sono l’attore Jack O’Connell e la bellissima modella Gala Gordon. Non mancano scene con Noel, che veste quasi i panni di un regista teatrale.

Il video racconta giochi di potere tra uomo e donna, ma lo fa in modo molto cinematografico, ricordando la fotografia e la regia degli anni ’70, così come la musica.

Il significato del testo di Blue Moon Rising

Il testo di Blue Moon Rising è molto poetico e ricco di destrizioni e immagini potenti. Parla di un’amore universale, che vince anche le tenebre delle notti più buie, che resiste, come un segnreto ben celato e custodino con attenzione. Un testo che è vera poesia di parole e suoni, elettronici e non solo. Una sperimentazione musicale che innalza il testo a pura evocazione di sentimenti ed emozioni.

Testo di Blue Moon Rising di Noel Gallagher

When the night is falling

And the land is cold

And that secret you found in your pocket

Will remain untold

There’s a storm out on the horizon

And it’s coming our way

By the light of the blue moon rising

Should we just run away?

Well I’ll meet you down on the corner

Where our hopes and dreams were sold

By the poet and the loner

On the streets we paved with gold

The deeper that you get

The more that you’ll regret living on the edge of the night

But the blazing sunset in your eyes

Means more to me than life

‘Cause you make me feel electric

Beauty and truth is hard to find

To sum up the bleeding

And some of us needing to find a way

‘Cause you make me feel electric

Beauty and truth is hard to find

To sum up the bleeding

And some of us needing to find a way

It’s getting closer, can you feel it?

I’m glad that I found you just in time

To sum up the bleeding

And some of us needing to find a way

Now the night has fallen

And the land is cold

But that secret you found in your pocket

To remain untold

TRADUZIONE

Quando scende la notte

e la terra è gelida

e quel segreto trovato nella tua tasca

rimane nascosto

C’è una tempesta all’orizzonte

viene verso di noi

Alla luce di una crescente luna blu

Dovremmo scappare?

Ti incontrerò giù all’angolo?

Dove le speranze e i sogni vengono venduti

dal poeta e dal solitario

Sulle strade lastricate d’oro

Più in fondo vai più ti pentirai

Vivendo sul filo della notte

il tramonto arde nei tuoi occhi

per me significa più della vita

Perché mi fai sentire elettrico

La vera bellezza è difficile da scovare

Qualcuno di noi sanguina e altri hanno bisodno di trovare una via

Perché mi fai sentire elettrico

La vera bellezza è difficile da scovare

Qualcuno di noi sanguina e altri hanno bisogno di trovare una via

Si sta avvicinando, riesci a sentirla?

Sono felice di averti incontrato in tempo

Qualcuno di noi sanguina e altri hanno bisogno di trovare una via

Ora la notte è giunta

e la terra è gelida

ma il segreto trovato nella tua tasca

rimane nascosto