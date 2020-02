Nuovo singolo per Dua Lipa che dopo “Don’t Start Now” e il brano che dà il titolo all’album “Future Nostalgia”, rilascia la terza traccia tratta dal nuovo progetto: “Physical”.

La cantante continua a sperimentare con un sound che si avvicina al pop anni ’80, così come dichiara lei stessa affermando di trovare il brano molto vicino allo stile di “Flashdance”. Impossibile non notare il riferimento durante il ritornello al classico di Olivia Newton “Let’s get physical”.

“Tutta la notte, mi ribellerò insieme a te

So che mi copri le spalle e tu sai che io copro le tue

Quindi dai, dai dai

Diventiamo fisici

Le luci sono spente, seguiamo il rumore

Tesoro, continua a ballare come se non avessi scelta” Estratto dal testo di Physical di Dua Lipa

Un brano sul quale scatenarsi in pista da ballo e non solo, e che sarà presente nel nuovo album della cantante “Future Nostalgia”, in uscita il prossimo 3 Aprile.

Dua in questo nuovo capitolo della sua carriera ha voluto sperimentare maggiormente rispetto al suo disco di debutto, avendo una maggiore consapevolezza di sé come persona e come artista. Nonostante questo rimane sul genere pop, non volendosi distanzare drasticamente da quello che il pubblico è stato abituato ad ascoltare da lei.

Dopo averci regalato i giorni scorsi un breve trailer, ha rilasciato oggi anche il video ufficiale del brano in un tripudio di colori e danze. La cantante prenderà –letteralmente– in mano il cuore del suo amato, spostandosi poi di girone in girone invitando chi la circonda a cedere alla fisicità.

Dopo l’uscita dell’album prenderà il via il tour che la vedrà far tappa anche in Italia il 30 Aprile al Mediolanum Forum di Assago.

In attesa di ascoltare “Future Nostalgia” pero’, godiamoci “Physical”. Fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di Physical di Dua Lipa

[Verso 1]

L’amore comune non è per noi

Abbiamo creato qualcosa di fenomenale

Non sei d’accordo?

Non sei d’accordo?

Mi fai sentire ricca di diamanti

Niente su questo pianeta può competere

Non sei d’accordo?

Non sei d’accordo?

[Pre-Ritornello]

Chi ha bisogno di andare a dormire se ho te accanto a me?

[Ritornello]

Tutta la notte, mi ribellerò insieme a te

So che mi copri le spalle e tu sai che io copro le tue

Quindi dai, dai dai

Diventiamo fisici

Le luci sono spente, seguiamo il rumore

Tesoro, continua a ballare come se non avessi scelta

Quindi dai (dai), dai (dai), dai (dai)

Diventiamo fisici

[Verso 2]

L’adrenalina continua a colpire

Amo la simulazione che stiamo sognando

Non sei d’accordo?

Non sei d’accordo?

Non voglio vivere un’altra vita

Perchè questa è piuttosto bella

Viviamola come si deve

[Pre-Ritornello]

Chi ha bisogno di andare a dormire se ho te accanto a me?

[Ritornello]

Tutta la notte, mi ribellerò insieme a te

So che mi copri le spalle e tu sai che io copro le tue

Quindi dai, dai dai

Diventiamo fisici

Le luci sono spente, seguiamo il rumore

Tesoro, continua a ballare come se non avessi scelta

Quindi dai (dai), dai (dai), dai (dai)

Diventiamo fisici

[Bridge]

Stringi solo un po’ più forte

Dai, su, dimmi se sei pronto

Dai (dai, dai)

Tesoro, continua a ballare

Diventiamo fisici

Stringi solo un po’ più forte

Dai, su, dimmi se sei pronto

Dai (dai, dai)

Tesoro, continua a ballare

Diventiamo fisici

[Ritornello]

Tutta la notte, mi ribellerò insieme a te

So che mi copri le spalle e tu sai che io copro le tue

Quindi dai, dai dai

Diventiamo fisici

Le luci sono spente, seguiamo il rumore

Tesoro, continua a ballare come se non avessi scelta

Quindi dai (dai), dai (dai), dai (dai)

Diventiamo fisici (Fisici, fisici)

[Outro]

Diventiamo fisici (Fisici, fisici)

Fisici (fisici, fisici)

Diventiamo fisici (Fisici, fisici)

Dai, fisi-fisi-fisici

Testo di Physical di Dua Lipa

[Verse 1]

Common love isn’t for us

We created something phenomenal

Don’t you agree?

Don’t you agree?

You got me feeling diamond rich

Nothing on this planet compares to it

Don’t you agree?

Don’t you agree?

[Pre-Chorus]

Who needs to go to sleep when I got you next to me?

[Chorus]

All night, I’ll riot with you

I know you got my back and you know I got you

So come on (Come on), come on (Come on), come on (Come on)

Let’s get physical

Lights out, follow the noise

Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice

So come on (Come on), come on (Come on), come on

Let’s get physical

[Verse 2]

Adrenaline keeps on rushing in

Love the simulation we’re dreaming in

Don’t you agree?

Don’t you agree?

I don’t wanna live another life

‘Cause this one’s pretty nice

Living it up

[Pre-Chorus]

Who needs to go to sleep when I got you next to me?

[Chorus]

All night, I’ll riot with you

I know you got my back and you know I got you

So come on (Come on), come on (Come on), come on (Come on)

Let’s get physical

Lights out, follow the noise

Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice

So come on (Come on), come on (Come on), come on

Let’s get physical

[Bridge]

Hold on just a little tighter

Come on, hold on, tell me if you’re ready

Come on (Come on, come on)

Baby, keep on dancing

Let’s get physical

Hold on just a little tighter

Come on, hold on, tell me if you’re ready

Come on (Come on, come on)

Baby, keep on dancing

Let’s get physical

[Chorus]

All night, I’ll riot with you

I know you got my back and you know I got you

So come on, come on, come on

Let’s get physical

Lights out, follow the noise

Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice

So come on (Come on), come on (Come on), come on

Let’s get physical (Physical, physical)

[Outro]

Let’s get physical (Physical, physical)

Physical (Physical, physical)

Let’s get physical (Physical, physical)

Come on, phy-phy-phy-physical