È ufficialmente disponibile sulla piattaforma Netflix il documentario sulla vita e carriera di Taylor Swift: “Miss Americana”. La cantante per l’occasione ha voluto rilasciare un nuovo brano associato ad esso, “Only The Young”.

Non si tratta di un vero e proprio singolo –non verrà quindi rilasciato un video ufficiale– ma in una recente intervista ha dichiarato come sentisse la necessità di condividere questa traccia con il pubblico.

“Solo i giovani”, questo il titolo, ed è proprio a loro che la canzone è dedicata. È stata infatti scritta a seguito di alcuni risultati politici americani che hanno lasciato i più giovani disillusi, con la paura di non poter far più nulla per cambiare le cose. In realtà la vera forza e speranza risiede proprio in loro.

Durante il suo periodo di pausa dai riflettori alcuni anni fa, la cantante ha riflettuto sulla sua persona e sulla volontà di esporsi anche sulle questioni politiche, dalle quali aveva cercato di tenersi spesso lontana.

“Loro non ci aiuteranno

Troppo impegnati ad aiutare se stessi

Loro non cambieranno questa situazione

Dovremo farlo da soli

Loro pensano sia finita

Ma è solo l’inizio” Estratto dal testo di Only The Young di Taylor Swift

Il ritornello ripete, quasi come un mantra: “solo una cosa può salvarci, solo i giovani”.

In “Miss Americana” Taylor ci porterà con sé durante il processo di creazione del suo utimo album “Lover”, così come dietro le quinte del suo ultimo tour. Ma non solo, avremo modo di scoprire dettagli personali e i retroscena della sua immagine pubblica.

Il documentario, diretto da Lana Wilson, è attualmente disponibile su Netflix così come il brano “Only The Young” sulle piattaforme digitali.

Traduzione del testo di “Only The Young” di Taylor Swift

[Verso 1]

Mi tiene sveglia

L’espressione sulla tua faccia

Nel momento in cui hai sentito le notizie

Stai urlando dentro

E il tempo si è fermato

Hai fatto tutto quello che potevi fare

Il gioco è stato truccato, l’arbitro è stato ingannato

Quelli che sono in torto pensano di aver ragione

Loro erano molti di più, questa volta

[Ritornello]

Ma solo i giovani

Solo i giovani

Solo i giovani

Solo i giovani possono correre

Potete correre, quindi correte

E correte e correte

[Verso 2]

Quindi ogni giorno ora

Sei tornato per il suono

Che hai sentito solo in tv

Vai a lezione, spaventato

Chiedendoti dove sarà il posto per nascondersi meglio

E l’uomo grande e cattivo e il suo clan

Le loro mani sono macchiate di rosso

Oh come dimenticano velocemente

[Pre-Ritornello]

Loro non ci aiuteranno

Troppo impegnati ad aiutare se stessi

Loro non cambieranno questa situazione

Dovremo farlo da soli

Loro pensano sia finita

Ma è solo l’inizio

[Ritornello]

Solo una cosa può salvarci

Solo i giovani (Solo i giovani)

Solo i giovani (Solo i giovani)

Solo i giovani (Solo i giovani)

Solo i giovani

[Post-Ritornello]

Solo i giovani (Solo i giovani)

Solo i giovani (Solo i giovani)

Solo i giovani (Solo i giovani)

Solo i giovani

Solo i giovani (Solo i giovani)

(Non dire che sei troppo stanco per combattere

È solo una questione di tempo

Là c’è il traguardo finale)

Solo i giovani (Solo i giovani)

Solo i giovani (Solo i giovani)

Solo i giovani

Possono correre

Non dire che sei troppo stanco per combattere

È solo una questione di tempo

Là c’è il traguardo finale

Quindi corri, corri, corri

Non dire che sei troppo stanco per combattere

È solo una questione di tempo

Là c’è il traguardo finale

E corri, corri, corri

[Outro]

Solo i giovani

Solo i giovani

Solo i giovani

Testo di Only The Young di Taylor Swift

[Verse 1]

It keeps me awake

The look on your face

The moment you heard the news

You’re screaming inside

And frozen in time

You did all that you could do

The game was rigged, the ref got tricked

The wrong ones think they’re right

You were outnumbered, this time

[Chorus]

But only the young

Only the young

Only the young

Only the young can run

Can run, so run

And run, and run

[Verse 2]

So every day now

You brace for the sound

You’ve only heard on TV

You go to class, scared

Wondering where the best hiding spot would be

And the big bad man and his big bad clan

Their hands are stained with red

Oh, how quickly, they forget

[Pre-Chorus]

They aren’t gonna help us

Too busy helping themselves

They aren’t gonna change this

We gotta do it ourselves

They think that it’s over

But it’s just begun

[Chorus]

Only one thing can save us

Only the young (Only the young)

Only the young (Only the young)

Only the young (Only the young)

Only the young

[Post-Chorus]

Only the young (Only the young)

Only the young (Only the young)

Only the young (Only the young)

Only the young

Only the young (Only the young)

(Don’t say you’re too tired to fight

It’s just a matter of time

Up there’s the finish line)

Only the young (Only the young)

Only the young (Only the young)

Only the young

Can run

Don’t say you’re too tired to fight

It’s just a matter of time (Can run)

Up there’s the finish line

So run, and run, and run

Don’t say you’re too tired to fight

It’s just a matter of time (So run)

Up there’s the finishing line

And run, and run, and run

[Outro]

Only the young

Only the young

Only the young