La cantante di “Fetish” ha deciso di interrompe il suo silenzio su Instagram dopo che il suo ex fidanzato ha ammesso di avere sempre un debole per lei.

Selena Gomez ha condiviso una foto su Instagram in cui indossa un bellissimo vestito rosso. Oltre per l’ampia scollatura scollatura di Selena, la foto colpisce per la didascalia “throw b”.

E’ vero, lei non ha fatto riferimento a Justin Bieber in quella foto, ma una fonte ha detto che quell’immagine trasmette un po’ di nostalgia.

“Selena è molto consapevole che Justin ama Hailey”, ha detto il cosiddetto insider a HollywoodLife.com. “Ma Selena apprezza anche quello che Justin ha detto su di lei, e condivide gli stessi sentimenti: Selena avrà sempre un posto nel suo cuore per Justin Bieber.”

“Sta facendo del suo meglio per dare spazio a Justin e rispettare il suo matrimonio con Hailey.”

“Selena spera che lui e Hailey siano entrambi felici.”

Selena e Justin si frequentarono dal 2010 a marzo 2018. Justin sposò in seguito Hailey Baldwin a settembre, dopo aver ripristinato la storia d’amore a giugno.

Justin ha rilasciato una dichiarazione in cui parla dei suoi sentimenti per Selena dopo che alcuni troll su Internet hanno attaccato sua moglie Hailey e l’hanno accusato di aver sposato la modella solo per tornare da Selena.

“Perché dovrei promettere la mia vita a qualcuno durante un matrimonio per tornare successivamente con la mia ex”, ha scritto Justin Bieber.

“Ho assolutamente amato Selena e lei avrà sempre un posto nel mio cuore, ma sono molto innamorato di mia moglie e lei è assolutamente la COSA MIGLIORE che mi sia mai capitata.”