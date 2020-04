È quasi arrivata l’ora dell’album o del mixtape annuale di Drake. La superstar rap ha usato il web ieri sera (30 marzo) per annunciare l’imminente uscita – che sarà venerdì 3 aprile – di un nuovo singolo intitolato “Toosie Slide“. La canzone parla della Tik Tok dance che sta conquistando tutti. Lo so perché la stella canadese nei suoi social media ha condiviso un frammento del banger, completo di coreografia. “Guanti di pelle nera senza paillettes, fibbie sulla giacca sono merda d’élite”, Drizzy inizia così il suo smash.

“Ho ballato ma è davvero una merda di strada.”

Drake ci accompagna attraverso la routine della danza, passo dopo passo. “Ti mostrerò come fare questi passi”, promette Drake, “vai avanti – piede destro su, fai scivolare il piede sinistro, piede sinistro su, fai scivolare il piede destro.” Inoltre Drake ha riassunto al meglio il suo prossimo testo: “Fondamentalmente, sto dicendo in entrambi i casi che stiamo per scivolare”. Pensa a “Cha Cha Slide” per la Generazione Z e hai un’idea di cosa aspettarti. Inutile dire che questo Toosie Slide sarà un singolo enorme e, con ogni probabilità, permetterà al 33enne di avere il suo ottavo brano in prima posizione. Guarda la cover e ascolta l’anteprima qui sotto.