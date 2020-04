Oggi stavo vedendo su Netflix i due episodi che mi mancavano di Better Call Saul, lo spin-off di Breaking Bad.

Quando a un tratto non capisco perché nell’ultimo episodio “JMM” l’audio era in inglese e non in italiano. Dico, che strano, forse erroneamente ho settato male la lingua senza accorgermene. Invece no, perché alla verifica dei sottotitoli non appare l’audio in italiano ma solo in lingua inglese con i sottotitoli in italiano.

Cosa significa?

Che a causa del maledetto coronavirus, molti film e serie tv in uscita nelle piattaforme di streaming, in questo caso Netflix, non avranno il doppiaggio in lingua italiana.

Ma Better Call Saul non è il solo ad essere orfano del doppiaggio in italiano. Cliccando su Ozark, troverete un avviso con la scritta: “doppiaggio in arrivo”. Da Netflix hanno fatto sapere che il doppiaggio verrà caricato a breve ma come faranno con le altre serie? Si potranno fare i doppiaggi in smart working? Cosa si inventeranno? Probabilmente dovremo guardare le nostre serie tv preferite in lingua inglese… chi lo sa, magari è il pretesto per imparare un pochino meglio la lingua della terra della regina.